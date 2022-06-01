Макдэвид уступает только Гретцки по количеству очков в первых 13 играх года плей-офф НХЛ

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид в первом матче финальной серии Западной конференции плей-офф НХЛ с «Колорадо Эвеланш» набрал три очка за результативность (1+2). Таким образом, в его активе стало 29 баллов в первых 13 играх сезона плей-офф НХЛ.

По этому показателю он догнал Рика Миддлтона, который набрал столько же баллов в 1983 году. Больше очков набирал только легендарный форвард Уэйн Гретцки: в 1983-м он заработал 34 балла, в 1985-м – 36.

Напомним, в этом матче нападающие «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль и Коннор Макдэвид вошли в топ-5 игроков, которым потребовалось наименьшее количество матчей, чтобы набрать 50 очков в Кубке Стэнли. Драйзайтлю понадобилось 33 матча, Макдэвиду – 34.