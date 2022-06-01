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Драйзайтль — четвёртый игрок по скорости набора 50 очков в Кубке Стэнли, Макдэвид — пятый

Драйзайтль — четвёртый игрок по скорости набора 50 очков в Кубке Стэнли, Макдэвид — пятый
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Нападающие «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль и Коннор Макдэвид вошли в топ-5 игроков, которым потребовалось наименьшее количество матчей, чтобы набрать 50 очков в Кубке Стэнли. В первом матче финальной серии Западной конференции плей-офф с «Колорадо Эвеланш» (6:8) Драйзайтль оформил ассистентский дубль, Макдэвид набрал три очка (1+2).

Таким образом, чтобы набрать 50 очков в НХЛ Драйзайтлю понадобилось 33 матча, и он стал четвёртым по скорости игроком, достигнувшим этой отметки. Макдэвиду потребовалось на один матч больше.

Быстрее 50 очков в розыгрышах Кубка Стэнли набирали Уэйн Гретцки (23 матча), Барри Педерсон (28) и Марио Лемье (29). Также 34 матча, как и Макдэвиду, потребовалось Яри Курри.

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