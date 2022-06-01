Форвард Кручинин заключил просмотровый контракт с «Торпедо»

Нападающий Алексей Кручинин подписал просмотровый контракт с нижегородским «Торпедо», сообщает официальный сайт клуба.

Минувший сезон форвард провёл в новосибирской «Сибири»: провёл 28 матчей в регулярном чемпионате и набрал 10 очков: забросил четыре шайбы и отдал шесть результативных передач. В плей-офф на его счету два матча без набранных очков.



В КХЛ Кручинин выступал за СКА, «Локомотив», «Трактор», «Югру», «Салават Юлаев» и «Сибирь». Всего в КХЛ на счету Алексея 398 матчей, в которых он заработал 146 очков: забросил 59 шайб и отдал 87 результативных передач.



Также Кручинин имеет опыт игры за национальную и олимпийскую сборные России на различных международных турнирах.

По итогам прошлого сезона нижегородцы заняли девятое место в таблице Западной конференции и не вышли в плей-офф.