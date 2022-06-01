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«Плохой знак, когда ты на скамейке в середине игры». Вратарь «Ойлерз» — о 6:8 с «Колорадо»

«Плохой знак, когда ты на скамейке в середине игры». Вратарь «Ойлерз» — о 6:8 с «Колорадо»
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Голкипер «Эдмонтон Ойлерз» Майк Смит прокомментировал итоги первого матча финальной серии в рамках Западной конференции Национальной хоккейной лиги с «Колорадо Эвеланш» (6:8).

«Когда ты на скамейке запасных в середине игры, то это плохой знак. Но это была всего одна игра, и я бывал в этом положении раньше, так что ничего страшного. Это длинная серия», — приводит слова Смита ESPN.

Отметим, что 40-летний вратарь провёл на льду 26 минут 20 секунд, пропустив за это время шесть шайб и отразив 19 бросков по воротам. На замену вышел Микко Коскинен, пропустивший два гола и отразивший 20 бросков.

Счёт в серии — 1-0 в пользу «лавин». Следующий матч состоится в пятницу, 3 июня, в Денвере. Начало — в 3:00 мск.

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