«Металлург» продлил контракт с Голдобиным

Магнитогорский «Металлург» продлил контракт с нападающим Николаем Голдобиным на один год, сообщает официальный сайт магнитогорской команды.

Николай Голдобин присоединился к «Металлургу» в сезоне-2020/2021 и в прошедшем чемпионате провёл 42 матча в регулярке и набрал 39 очков: забросил 16 шайб и отдал 23 результативные передачи при показателе полезности «+9». По итогам регулярного сезона вместе с форвардом Филиппом Майе он стал лучшим бомбардиром команды.

В плей-офф на счету Голдобина 23 встречи, где он заработал 18 баллов (8+10) при показателе полезности «+8».



Напомним, по итогам прошлого сезона «Металлург» вышел с первого места Восточной конференции в плей-офф и дошёл до финала Кубка Гагарина, где в семи матчах уступил московскому ЦСКА.