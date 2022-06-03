Кадри повторил рекорд франшизы, который держится 35 лет

В эти минуты в Денвере на стадионе «Болл-Арена» проходит второй матч финала Западной конференции Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» побеждает «Эдмонтон Ойлерз» со счётом 3:0. Отметим, хозяевам удалось забросить три шайбы за две минуты во втором периоде. Назем Кадри сделал три результативные передачи.



Таким образом, Кадри повторил рекорд клуба по быстроте набора трёх очков за промежуток времени, для этого ему понадобилось 2:04 секунды. По этому показателю он догнал таких игроков, как Ристо Силтанена (1987 год) и Джо Сакика (в 1996-м).



На данный момент счёт в серии 1-0 в пользу «Колорадо».



Напомним, в предыдущем раунде «Колорадо» выбил из турнира «Сент-Луис Блюз», а «Эдмонтон» обыграл «Калгари Флэймз».



Регулярный чемпионат НХЛ «Колорадо» завершил на первом месте Западной конференции, записав в свой актив 119 очков. «Эдмонтон», в свою очередь, финишировал на пятом месте турнирного зачёта, набрав 104 очка.

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