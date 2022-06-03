Все детали обмена Шипачёва и новый вектор развития «Динамо». Прямое интервью с Сопиным

Московское «Динамо» стало одним из главных хедлайнеров трансферного окна в КХЛ, причём многие новости были далеко не самыми приятными для болельщиков столичного клуба. В целях оптимизации платёжной ведомости бело-голубые расстались с большинством высокооплачиваемых игроков команды, заявив о новом векторе развития клуба.

В эксклюзивном интервью «Чемпионату» генеральный менеджер Алексей Сопин прокомментировал резонансные изменения в составе московского «Динамо», раскрыл все детали обмена Вадима Шипачёва и Вячеслава Войнова в «Ак Барс», обозначил трансферные приоритеты в селекционной политике клуба, честно ответил на вопрос о постоянной задержке заработной платы перед игроками, а также объяснил, что скрывается за словами высшего руководства клуба о новой стратегии.

«Динамо» укомплектовано на 70-80%. Ищем центрального и крайнего форвардов»

— Алексей Николаевич, в какой стадии сейчас находится трансферная кампания «Динамо». Можно ли говорить, на сколько процентов уже собран состав команды на сезон-2022/2023?

— Ведение трансферной кампании – это в принципе непрекращающийся процесс, который длится до 27 декабря (день закрытия окна переходов. – Прим. «Чемпионата»). Сейчас мы готовимся к сезону, и на данный момент довольно тяжело говорить о процентном соотношении. Но если именно называть число, то наверное, мы укомплектованы на 70-80%.

— На какие позиции в первую очередь ищете новичков?

— Мы ищем несколько нападающих – центрального и крайнего форвардов. По защите и вратарской линии меньше опасений, но по линии атаки существуют вопросы. Непонятна ситуация с иностранными игроками – приедут они или нет. Этот момент остаётся открытым и тяжёлым для нас. Пока мы концентрируемся на российских хоккеистах и продолжаем оставаться в поиске.

— Межсезонье для «Динамо» началось с революционных изменений в составе – клуб отказался от очень многих дорогостоящих хоккеистов. Как оцениваете работу в данном направлении?

— Можно сетовать и говорить, что это плохо, а можно говорить, что это хорошо и сделан новый шаг. Но всё, что произошло, то уже произошло. На данный момент клуб покинули 12 хоккеистов. Кому-то из них будет полезно сменить обстановку и попробовать себя в другой команде.

Не секрет, что тот же Иван Бочаров сам выступал за возможность перейти в другой клуб. Он долгое время находился в нашей команде, но пошёл на серьёзный шаг и вернулся к своему тренеру вратарей Рашиту Давыдову. Теперь они вместе будут работать в «Локомотиве».

Также «Динамо» покинули защитники Андрей Сергеев и Андрей Педан. Это был чисто экономический вопрос, потому что они очень дорогие хоккеисты, а сейчас мы должны обращать внимание на контракты.

«В Казани работают неглупые люди. Они прекрасно понимали нашу ситуацию»

— В чём заключалась главная причина решения расстаться с Шипачёвым и Войновым?

— Для всех очевидно, что главные изменения в «Динамо» действительно связаны с уходом Шипачёва и Войнова. Расставание с ними обусловлено экономическими вопросами. Может быть, в меньшей степени это касается Славы, но Вадим провёл в команде четыре сезона – и за это время глобального успеха достигнуто так и не было. Он мастер с большой буквы и один из лучших центральных нападающих в лиге, если вообще не лучший. И, может быть, что-то было не так с комплектованием в предыдущие сезоны или что-то иное не получалось, но, к сожалению, факт остаётся фактом – вложения были колоссальные, а как такового результата добиться не получилось. Если говорить в целом, то мы все прекрасно понимаем и осознаём, что уже 10 лет «Динамо» не может пройти второй раунд. Наверное, в этом и заключался основной позыв к переменам.

Вячеслав Войнов и Вадим Шипачёв Фото: Григорий Соколов, photo.khl.ru

— После обмена Шипачёва и Войнова в «Ак Барс» высшим руководством «Динамо» были заявлены новый вектор и новая стратегия развития клуба. Можете рассказать подробнее, в чём они проявляются?

— Во-первых, оптимизация финансовых затрат и платёжной ведомости основной команды. Наверное, даже не стоит прояснять, что за этим стоит? А во-вторых, это путь на омоложение. Мы должны давать больше шансов молодым игрокам проявить себя в основной команде. Даже те приобретения, которые мы уже сделали в ходе трансферной компании, а именно белорусские форварды Сушко и Скоренов – это два молодых парня 99-го года рождения.

Мне кажется, что в этом сезоне вообще будет большой спрос на игроков 98-го и 99-го годов, потому что это вложения в будущее и работа на перспективу. К тому же на предсезонных сборах у нас будет большая группа хоккеистов 1997-2002 годов рождения из санкт-петербургского «Динамо». Планируем привлечь Яковлева, Буруянова, Чернова, Джиошвили, здорово сыгравшего в плей-офф ВХЛ. Они должны будут проявить себя на сборах и тогда смогут получить шанс постучаться в основную команду КХЛ. Мы ждём прогресса и от ребят 2002 года рождения из МХК «Динамо» (Москва): Мачулин, Никонов, Дидковский, Косолапов – мы ждём от них следующего шага.

При этом стоит понимать, что комплектование команды продолжается, и у нас ещё есть ряд селекционных интересов. Сейчас довольно тяжёлый рынок, потому что никто не хочет отдавать молодых талантов и свои активы, но наша работа продолжается.

Алексей Сопин Фото: Пресс-служба ХК «Динамо»

— Много шуток довелось увидеть на тему того, что Шипачёва и Войнова обменяли в Казань на символическую денежную компенсацию. Мало кто понял, почему не удалось получить у «Ак Барса» никаких активов за одних из лучших игроков лиги. Проясните этот момент.

— Мы заявляли определённый интерес в виде трёх-четырёх хоккеистов, но в Казани работают неглупые люди. Они тоже смотрят на перспективу и прекрасно понимали, что отдавать молодых хоккеистов, которые могут понадобиться им в будущем, не входит в их интересы. Поэтому они сразу отказали нам по тем игрокам, которых мы запрашивали.

Вы должны понимать, что в плане финансовой части Шипачёв и Войнов являлись очень высокооплачиваемыми хоккеистами и были большой нагрузкой на платёжную ведомость клуба и на потолок зарплат. У нас было два-три конкретных предложения по ним от других команд КХЛ, но у ребят действовал пункт на запрет обмена, и мы не могли ими спекулировать и говорить, что в случае чего они поедут в Хабаровск. Для осуществления обмена должно было совпасть желание всех трёх сторон, и это накладывало осложнения на организацию сделки.

Может быть, мы и могли поступить по-другому, но это бы всё просто повлияло на время. Повторюсь, в Казани работают неглупые люди, и они прекрасно видели рынок и знали ситуацию, в которой находилось «Динамо». Можно было бесконечно откладывать обмен, но тогда бы всё тянулось до лета, и мы бы несли финансовые затраты. Расставание с игроками не было спонтанным решением, и мы вступили в диалог с Казанью сразу после завершения плей-офф. Переговоры велись долго, и, к сожалению, ничего другого, кроме как разгрузка ведомости, мы извлечь не смогли.

«Разговоры о попадании «Динамо» в плей-офф – это глупо. Не хочу говорить о том, что мы больше не претендуем на Кубок»

— Перед началом сезона каждый раз руководству «Динамо» задают вопрос, какая стоит задача перед клубом, и последнее время следует ответ, что цель – развитие молодых игроков и одновременная борьба за Кубок Гагарина. У вас нет ощущения, что оказываетесь в расстрельной позиции, потому что текущий состав и борьба за Кубок стыкуются с трудом?

— Здесь бы я хотел вернуться к своим предыдущим высказываниям. За последние годы в составе «Динамо» были такие игроки, как Вадим Шипачёв, Дмитрий Яшкин, Вячеслав Войнов, Дмитрий Кагарлицкий, Даниил Тарасов, Юусо Хиетанен, Михал Чайковски, и список можно продолжать. Мне хочется задать вопрос – а это были составы на чемпионство?

Сопин с Кубком Гагарина в 2013-м Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

— Чемпионство не чемпионство, но второй раунд плей-офф точно можно было пройти хотя бы однажды.

— Вот только пройти второй раунд так и не получилось за всё это время. Да, может быть, это будет не самое корректное сравнение, но если вспомнить чемпионства 2012 и 2013 годов, то в той команде не было звёзд, зато был результат. Сам играл в той команде и прекрасно помню, как ни один специалист с первого раунда не ставил на «Динамо» как на фаворита плей-офф. Но мы постепенно шли по сетке и выигрывали Кубок. Мне бы не хотелось оглядываться назад, но это просто как пример.

Опять же, давайте посмотрим на «Северсталь». Считаю, что череповецкий клуб – это достойный пример, как без больших финансовых вложений выстраивать крепкий коллектив и хорошую команду. Если посмотреть на их выступление в регулярном чемпионате, то лично по моему мнению, уже в этом сезоне они могли преподнести сюрприз. Их итоговое место в турнирной таблице неслучайно. Сейчас ситуация меняется, и уже тяжело понять, кто лидер. А если в новом сезоне будет минимальное количество легионеров, то всё станет ещё непонятнее.

Если же отвечать конкретно на ваш вопрос, то действительно можно много красивых и высокопарных слов говорить про развитие молодёжи. Но мы прекрасно понимаем, что у «Динамо» всегда стоят самые высокие задачи на сезон. И лично для себя я держу в голове поступательное движение вперёд. Понятное дело, что никто не ставит задачу на сезон – попасть в плей-офф. Это глупо, и это не обсуждается.

Нам нужно выстроить команду в предсезонке, хорошо пройти сезон и поступательно двигаться в плей-офф, шаг за шагом идя к цели. А плей-офф – это другая игра, где всё может сложиться как угодно. Вы сами знаете, как могут повлиять те же травмы на состояние команды. Или вот уехали иностранцы – и вся картинка изменилась. Не хочу говорить, что «Динамо» больше не является претендентом на Кубок. Да и наша работа над формированием текущего состава продолжает вестись. Мы ищем варианты для усиления. И я уверен, что перед командой будут поставлены самые высокие задачи.

«Последнее место по своевременности выплат игрокам – позор? Полностью согласен»

— На днях был опубликован обновлённый рейтинг клубов КХЛ, и в нём «Динамо» заняло последнее место во всей лиге по своевременности выплат зарплат игрокам. Не побоюсь этого слова, крайне позорная ситуация для клуба с такой историей.

— Полностью согласен с такой постановкой вопроса. Где-то эта ситуация негативным образом влияла на моральное состояние команды, как в ходе сезона, так и в плей-офф. Я и сам как бывший игрок, а ныне руководитель, прекрасно понимаю, что все зарплаты и всё, что было обещано и заявлено игрокам, тренерскому штабу и сотрудникам клуба, должно выплачиваться вовремя. Это даже не обсуждается.

Что могу сказать по исправлению ситуации, так это то, что я общался с нашими самыми главными руководителями, и они меня заверили, что в ближайшее время все долги будут закрыты. Надеемся, что в новом сезоне процесс оптимизации поможет нам встать на правильные рельсы и обходиться без долгов и задержек, чтобы они не влияли на микроклимат в коллективе и клубе. Меня заверили, что этот вопрос будет решён, и мы будем двигаться от новой точки отсчёта в финансовом плане.

— Насколько вы ограничены в бюджете в решении селекционных вопросов и существует ли верхняя планка по зарплате отдельно взятого игрока?

— Руководством клуба обозначена примерная сумма, являющаяся ориентиром. Не хотел бы сейчас её озвучивать, потому что мы обсудили с руководителями, что каждый отдельный случай нужно рассматривать индивидуально. Если появится хороший хоккеист за большие деньги, способный помочь команде в решении высоких задач, конечно, мы изучим вариант с его подписанием.

«Вопрос по Галиеву на данный момент закрыт. Он остаётся в «Динамо»

— Если возвращаться непосредственно к селекции, то не все понимают, как заявленный вектор на омоложение состава сочетается с подписанием того же Каблукова, у которого получился очень плохой сезон по статистике в «Авангарде».

— Илья никогда не отличался особой результативностью – не был бомбардиром или снайпером. Но помощь при игре в обороне и в меньшинстве является его сильной стороной, за это его и взяли в «Динамо». Алексей Николаевич Кудашов довольно долго с ним работал и знает его сильные стороны. К тому же Каблуков может хорошо помочь в раздевалке молодым игрокам команды. Мы понимаем, что берём этого игрока в клуб не для забивания голов, а для работы в меньшинстве и создания внутрикомандного климата.

И его приход никак не противоречит нашему вектору. Если команда молодая, то ей как раз и нужен человек, который является лидером и знает, как выигрывать Кубок Гагарина и Олимпиаду. Наверное, на Олимпийские игры его брали тоже не для того, чтобы забрасывать шайбы, а для других функций. В команде должны быть не только снайперы, но и те, кто будет таскать рояль. Поэтому у меня нет никакого скепсиса относительно данного трансфера.

Илья Каблуков в сборной России Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

— Центральная ось «Динамо» включает в себя Каблукова, Ефремова, Игумнова, Фисенко и Якимова, который может сыграть и с краю. В этой линейке хватает вариантов для игры в меньшинстве, но нет ли ощущения, что с креативом могут возникнуть большие проблемы?

— Ни для кого не секрет, что «Динамо» ищет центрального форварда для первого звена. Тут нет никаких вопросов.

Но при этом мы рассчитываем, что тот же Влад Ефремов должен выйти в новом сезоне на другие роли. Раньше он всегда находился в тени, играя в третьем-четвёртом звеньях, но, в принципе, у него есть потенциал для более продуктивной игры в атаке. Если говорить о Якимове, то человек играл на высоком уровне и усилил нас в прошлом сезоне, сыграв хороший отрезок. Сейчас он пройдёт предсезонную подготовку, и у него мы тоже видим потенциал для выхода на новый уровень. Фисенко и Каблуков – это более оборонительные ребята, которые могут проявить лидерские качества и повести команду за собой.

Если говорить более глобально, то с российскими центрами вообще тяжёлая ситуация. Их просто нет на рынке. Поэтому мы ищем иностранца на эту роль, и также не исключаю проведения обменов, но здесь всё тяжело – расставаться с российским центром никто не хочет.

— Закрыт ли вопрос с Галиевым: остаётся ли он в «Динамо» или ему как раз и ищется обмен?

— На сегодняшний день вопрос закрыт. Тяжело говорить про будущее, потому что только через полтора месяца начнутся сборы. Но на данный момент вопрос закрыт – он остаётся в «Динамо».

«Динамо» держит в бюджете деньги на легионеров высокого уровня»

— Есть ли какое-то позитивное движение по легионерам? Другие клубы начали объявлять контракты с иностранцами.

— Мы находимся на постоянной связи с некоторыми иностранцами, общаемся с ними напрямую. Но информация поступает противоречивая. Многие ребята говорят, что готовы приехать, но предлагают подождать и отложить решение вопроса. Они предлагают договориться на словах, а контракт подписать где-то в июле. Многие хоккеисты пытаются оттянуть этот момент как можно дальше и посмотреть, как будет развиваться мировая ситуация, связанная со всеми последними событиями. Они не хотят форсировать события. Мы находимся на связи с теми игроками, кто нам нужен, и работу в этом направлении продолжаем.

— Линдберг и О’Делл входят в группу нужных иностранцев?

— Да. Входят.

— Если условный Линдберг даст согласие на заключение контракта, деньги на него найдутся?

— Да. Конечно. Мы держим деньги в бюджете на легионеров высокого уровня.

— Но при этом к июлю хорошо бы уже иметь понимание относительно иностранцев, а не ждать у моря погоды – приедут или не приедут.

— Это я согласен на 100%, но несколько иностранцев просили время до окончания чемпионата мира. Думаю, что в ближайшее время вопрос прояснится. Конечно, мы не можем бесконечно ждать ответа от них. И тут ещё вот какой момент – мы хотели бы получить какие-то гарантии, что в случае наступления какого-то знакового события, человек не соберёт вещи и не уедет к себе на родину. Не хотелось бы снова оказаться в такой ситуации. Мы либо идём вместе от начала и до конца, либо лучше вообще не ехать. Это сложный момент, в котором сейчас всё зависит от иностранцев – готовы ли они сюда приезжать и готовы ли они до конца отрабатывать свой контракт.

— У «Динамо» есть ценный актив – права на Дмитрия Яшкина, который, очевидно, не вернётся в клуб. Как планируете ими распорядиться?

— Переговоры ведутся, и скажу, что один клуб проявляет наибольшую активность. Вообще, изначально им интересовались два клуба, но один ведёт себя более активно в данном вопросе. Однако при этом сами переговоры не очень активные, потому что они хотят понимать позицию и настроение самого хоккеиста, а я так понимаю, что Дмитрий сам взял небольшую паузу в ожидании предложения из НХЛ и пока не готов говорить с клубами КХЛ. Поэтому по передаче прав активного диалога прямо сейчас не ведётся.

Дмитрий Яшкин Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Миронов сделал правильный выбор. На его месте поступил бы так же»

— Широко обсуждалось, что ради нового контракта с «Динамо» защитник Миронов отказался от более выгодных соглашений в других клубах лиги. Удивлены его решением?

— Не удивлён его позицией, потому что сам являюсь воспитанником и коренным динамовцем. Где-то, ставя себя на его место, понимаю, что поступил бы так же. Андрей – знаковый хоккеист для «Динамо» и болельщиков, и где-то можно поступиться в финансовом плане, чтобы остаться в родном клубе и своей команде. К тому же он и раньше был лидером нашей команды, а сейчас и вовсе должен стать её вожаком. Сейчас всё в его руках.

А относительно контрактных дел, то мы сразу сконцентрировались на том, чтобы сохранить Андрея. Это была позиция и главного тренера, и руководства клуба. Опять же, мы плотно общаемся с болельщиками «Динамо», которые очень сильно хотели, чтобы Андрей остался с нами. Действительно, некоторые клубы предлагали Миронову очень хорошие финансовые условия, но мы рады, что он остался с нами. Думаю, что и Андрей рад принятому решению. С самого детства он знает всех людей, которые находятся в клубе – от врачей до массажистов. И в «Динамо» он чувствует себя как дома, где ему всегда шли и будут идти навстречу по всем вопросам – от игровых до бытовых. А в другом клубе всё другое – другая раздевалка, другие люди в окружении. Никогда не знаешь, как это отразится на карьере. Поэтому уверен, что он сделал правильный выбор.

— Есть мнение, что после ухода Войнова, Сергеева и даже Педана сейчас команде недостаёт как минимум одного атакующего защитника, и с тем же большинством из-за этого могут возникнуть серьёзные проблемы. Не согласны?

— Частично соглашусь. Мы рассматриваем иностранных защитников, потому что свободных российских хоккеистов данного амплуа – просто нет. Несмотря на то что мы с вами разговариваем в начале июня, ещё есть время до сезона и даже до старта предсезонки, поэтому работа в данном направлении ведётся. Где-то мы бы хотели получить ещё одного праворукого защитника. Но в целом и наши игроки должны выходить на новый уровень. Тот же Миронов в позапрошлом сезоне выходил в большинстве и набирал много очков. Также мы взяли Мартынова, да и Кирилл Готовец может сыграть такую роль.

— Расскажите о пробном контракте с защитником Абросимовым. Человек в 28 лет пропустил весь минувший сезон, есть ли уверенность, что он восстановился после травмы?

— Если я не ошибаюсь, то Роман сделал операцию за границей – в Германии. Мы получили необходимые документы, посмотрели их, и у медицинского штаба вопросов не возникло. Если посмотреть на лигу, то примерно 30% хоккеистов играют с подобными повреждениями. Поэтому не вижу проблем в данном вопросе. Вспомните, сколько негатива было, когда подписывали контракт с О’Деллом. Тоже говорили о его травме и говорили, что он никогда от неё уже не восстановится, а человек вылечился и отлично сыграл.

С Романом мы подписали пробный контракт. Тренерский штаб рассказал ему, в каком состоянии и в каких кондициях он должен подойти к предсезонному сбору. А то, что у него есть определённый уровень мастерства, доказывает тот факт, что он дорос до олимпийской сборной России. Знаю, что ради пробного контракта с «Динамо» он отказывался от других предложений, потому что у него есть желание закрепиться здесь и вернуться на прежний уровень.

«Если бы «Динамо» не было уверено в приезде Коновалова, обмена бы не произошло»

— Сделка по голкиперу Коновалову официально будет закрыта тогда, когда «Эдмонтон» завершит выступление в Кубке Стэнли?

— Да, у нас есть такая договорённость, что, как только Илья закроет все свои вопросы за океаном, мы сразу подпишем с ним контракт.

— То есть он ещё находится в Северной Америке?

— Нет, он уже вернулся в Россию, и мы поддерживаем с ним связь.

— Юридические формальности не позволяют раньше подтвердить его переход?

— Да, есть определённые юридические моменты в НХЛ, так как его клуб ещё выступает в плей-офф и не может расторгнуть с ним контракт. Но предварительная договорённость по всем вопросам у нас есть. И я скажу так, что если бы мы не были уверены в его приезде, то просто не стали бы совершать обмен с «Локомотивом».

Иван Бочаров и Илья Коновалов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Остаётся ли заинтересованность вернуть в «Динамо» голкипера Жеренко, проведшего сильный сезон в Финляндии, а сейчас подписавшего контракт с «Сент-Луисом»?

— Работа над возвращением в клуб продолжает вестись и не прекращается. У него есть определённые сложности с выходом из контракта с финским клубом, потому что они не хотят с ним расставаться. В эту ситуацию вмешался ещё и «Сент-Луис». Не могу раскрывать детали переговоров, но могу подтвердить, что мы работаем над переходом Жеренко.

— Если получится подписать Жеренко, кто-то из пары Волков – Кульбаков будет обменян?

— Решим в своё время. Думаю, что на сборах каждый из них получит свой шанс, и кто проявит себя лучше, тот и останется.

«Может быть, Сушко будет даже полезно поиграть не под началом отца»

— Интересный обмен произошёл с минским «Динамо», в результате которого были получены права на Максима Сушко. Как это удалось сделать, ведь одним из руководителей белорусского клуба является отец форварда, и наверняка он хотел видеть сына в своей команде?

— Как мне рассказал сам Сергей Анатольевич Сушко, мы были первыми, кто проявил интерес к Максиму. Ещё когда он находился в Северной Америке, и я разговаривал с ним, и Алексей Николаевич Кудашов – и ему это было очень приятно. Плюс к этому он вспомнил, что ещё в детстве ездил в московское «Динамо». Может быть, ему будет даже полезно поиграть не под началом отца, а в другом городе – сменить картинку и выйти из зоны комфорта. Поэтому он и принял решение, что «Динамо» станет лучшим вариантом для продолжения карьеры.

— На данный момент вы рассматриваете Сушко как игрока топ-6?

— Мы сказали Максиму, что всё будет зависеть исключительно от него самого. Сейчас тяжело говорить о каких-то ролях в составе, потому что никто не знает, кто и как себя проявит. Можно рассчитывать на игрока как на суперзвезду, а он получил травму или что-то ещё пошло не так — и суперзвезды у тебя уже нет.

Давайте вспомним прошлый год. Кто думал перед началом сезона, что настолько сильно будет играть Дмитрий Рашевский? А он стал лидером команды и одним из лучших её снайперов и бомбардиров.

Конечно, мы рассчитываем и на то, что многие игроки нашей команды в новом сезоне смогут повторить его путь и занять лидирующие роли в «Динамо». Если раньше ты играл в третьем-четвёртом звеньях и мог быть недоволен игровым временем, то сейчас, пожалуйста, всё в твоих руках. Тот же Иван Игумнов должен занимать такую роль. Если ты можешь, то когда это делать, если не сейчас? Верим, что ребята по-новому себя проявят в новом сезоне.

— На ещё одного белоруса Скоренова обратили внимание в Туле в матчах со сборной России или ещё раньше держали его в поле зрения?

— Мы обратили внимание на Александра ещё в ходе минувшего сезона, когда он сильно играл в ВХЛ за «СКА-Неву». Как раз в тульских матчах мы ещё раз за ним последили, и он нам понравился на этом уровне. Мы видим для него определённую роль в команде. К его плюсам относится умение играть как на обоих краях нападения, так и в центре. Это универсальный хоккеист, и у нас даже возникало желание выкупить его контракт у СКА, но затем подвернулся вариант с обменом на Педана. Мы посчитали, что это оптимальный вариант для нас – разгрузить платёжную ведомость и вдобавок получить очень перспективного игрока.

— У Александра Петунина получился неудачный сезон – начинал регулярку в первом звене, а закончил год в четвёртой тройке с плохой статистикой. Дадите ему новый шанс или будете искать обмен?

— Вот как раз Александр тоже относится к числу тех хоккеистов, которым необходимо выходить на новый уровень. Может быть, в прошлом сезоне на него было определённое давление – и со стороны общественности, и от тренерского штаба. И сейчас тот момент, когда можно получить шанс стать лидером команды. Петунин остаётся в «Динамо».

«У нас с «Вашингтоном» хорошие отношения. Тринеев вернётся в «Динамо»

— Противоречивая информация поступала по отъезду Кисакова и Тринеева в АХЛ. На каких условиях они покинули клуб и может ли кто-то из них вернуться в «Динамо» по условиям аренды?

— Хороший вопрос, я как раз хотел прояснить эту историю, потому что здесь две совершенно разные ситуации.

По Богдану Тринееву у нас достигнута договорённость с «Вашингтоном», что он возвращается к нам на новый сезон. Благодаря Александру Овечкину у нас налажены хорошие отношения с «Кэпиталз», и история с Богданом длилась довольно долго. Мы не стали препятствовать его отъезду в Америку после окончания сезона в КХЛ. И, на самом деле, он должен был уже в этом сезоне дебютировать в НХЛ и сыграть несколько матчей в конце регулярки, но затянулось решение вопросов, связанных с оформлением визы и необходимых документов. В итоге он поздно поехал в Америку и сыграл только в АХЛ.

Что касается Кисакова, то мы видели в нём потенциал и рассчитывали, что в следующем сезоне он мог бы стать одним из открытий лиги, повторив путь того же Рашевского. Техничный и умный парень, который мог бы получить хороший шанс в основной команде «Динамо», но он на данный момент выбрал путь продолжения карьеры в Америке. Не знаю, как повернётся ситуация через два месяца. Может быть, он ещё и изменит своё решение, но пока что он выбрал путь покорения Америки. Мы желаем ему удачи, однако при этом ждём домой, если что-то изменится.

Алексей Сопин Фото: Пресс-служба ХК «Динамо»

— Вас не удивляет, когда в Северную Америку отправляются молодые игроки в статусе Кисакова, ещё не успев ничего показать на высшем уровне в России? Его перспективы в «Баффало» далеко не самые очевидные.

— Как бывший хоккеист, я советовал раньше и сейчас советую ребятам, что за океан нужно отправляться состоявшимся игроком. Если ты показал здесь хорошую игру, дорос до уровня сборной России, отобрался на чемпионат мира или Олимпиаду, то в НХЛ можно ехать совсем на других условиях. А не пробиваться туда даже не через АХЛ, а вообще через Ист-Кост. Не вижу в этом никакого смысла и большой перспективы развития карьеры.

С тем же Рашевским и его представителями мы говорили на эту тему в прошлом сезоне, когда у него был последний год контракта. Даже не скажу, что нам как-то удалось убедить Дмитрия остаться, получился простой диалог. Чтобы ехать в НХЛ, нужно для начала состояться в России и набрать игровой опыт. Есть же хорошие примеры вроде Кирилла Капризова. Для тех ребят, которые возвращаются в Россию из-за океана, мы приводим в пример Яшкина. Он провёл два отличных сезона в КХЛ и получил шанс подписать контракт в НХЛ на хорошие деньги.

Только время покажет – правильный или неправильный шаг предпринял Кисаков, но тренерский штаб «Динамо» на него рассчитывал. Как я уже сказал, посмотрим, может, ситуация ещё изменится, и то же руководство «Баффало» посоветует ему провести ещё сезон в России. В нашем тренерском штабе собраны квалифицированные люди, поигравшие в НХЛ. У Вячеслава Козлова вообще колоссальный заокеанский опыт, и он очень много подсказывал Рашевскому, в каких аспектах необходимо добавлять, если он хочет в будущем успешно играть в НХЛ. Ехать в никуда – это ошибка.

— Какая ситуация с защитником Новиковым, про которого тоже говорилось, что он может уехать в «Баффало», несмотря на действующий контракт в КХЛ?

— С Никитой всё нормально – такой вопрос даже не стоял. Он остаётся в «Динамо» и намерен состояться как игрок в России, а потом уже думать о продолжении карьеры за океаном.