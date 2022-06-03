Канадский экс-вратарь: в России мы работали по 4 часа. Это была бесполезная трата времени

Канадский экс-голкипер и хоккейный аналитик Стивен Валикетт, выступавший за ярославский «Локомотив» в 2005-2006 годах и за ЦСКА в сезоне-2010/2011, высказался об игре в России и поделился мнением о российских вратарях.

«Меня пригласили в Россию, потому что в то время их вратари были слабыми. Мы там работали по четыре часа в день, но я думаю, что за 30 минут работы с тренером голкиперов «Рейнджерс» Бенуа Аллером я мог научиться большему. Это была бесполезная трата времени. Сейчас вратарей в России тренируют иначе. Да, на площадке они проводят те же четыре часа, но программа тренировок лучше. Ещё одна вещь, которую начали делать в России, — это обдуманно выбирать команды для молодых вратарей. Они всегда ставят молодых в худшие клубы, а частое попадание в тяжёлые игровые ситуации даёт шанс сильнее прогрессировать. Если Америка хочет наверстать упущенное, то нашим вратарям нужно давать больше времени, разрабатывать специальные тренировки по сложным программам, а также делать так, чтобы они играли в менее сильных командах.



Вратарская позиция привлекает топовых ребят и потому, что есть образцы для подражания. Сначала появились Варламов, Бобровский, сейчас — Василевский, Шестёркин и Сорокин. Я вот что скажу: Сорокин по уровню близок к Шестёркину. Илья — топ. Я видел очень много его матчей в этом году, и в следующем сезоне он может претендовать на «Везину» или даже выиграть её», — приводит слова Валикетта The Athletic.