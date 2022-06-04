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Сергачёв: я люблю кошек. Вот почему мы с Василевским хорошие друзья

Сергачёв: я люблю кошек. Вот почему мы с Василевским хорошие друзья
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Защитник «Тампы» Михаил Сергачёв рассказал, почему он с вратарём Андреем Василевским хорошие друзья.

Сергачёв: «Что у меня изображено на галстуке? Тигр, наверное».

Марун: «Он любит тигров».

Сергачёв: «Нет, я люблю кошек. Вот почему мы с Василевским хорошие друзья», — цитирует Сергачёва и Маруна журналист Майкл Руссо в «Твиттере».

В нынешнем сезоне Сергачёв провёл в регулярном чемпионате 78 матчей и набрал 38 (7+31) очков. В плей-офф Кубка Стэнли в 12 играх на счету российского защитника 4 (0+4) балла.

Напомним, «Тампа» в финале Восточной конференции играет с «Нью-Йорк Рейнджерс». В первой игре победу одержали «синерубашечники» со счётом 6:2. Вторая встреча пройдёт сегодня, 4 июня. Начало — в 3:00 мск.

«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй», 2-й матч. Андрей Василевский размялся, а Шестёркин не панацея «Рейнджерс» — «Тампа-Бэй», 2-й матч. Андрей Василевский размялся, а Шестёркин не панацея
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