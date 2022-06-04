Сергачёв: я люблю кошек. Вот почему мы с Василевским хорошие друзья

Защитник «Тампы» Михаил Сергачёв рассказал, почему он с вратарём Андреем Василевским хорошие друзья.



Сергачёв: «Что у меня изображено на галстуке? Тигр, наверное».



Марун: «Он любит тигров».



Сергачёв: «Нет, я люблю кошек. Вот почему мы с Василевским хорошие друзья», — цитирует Сергачёва и Маруна журналист Майкл Руссо в «Твиттере».



В нынешнем сезоне Сергачёв провёл в регулярном чемпионате 78 матчей и набрал 38 (7+31) очков. В плей-офф Кубка Стэнли в 12 играх на счету российского защитника 4 (0+4) балла.



Напомним, «Тампа» в финале Восточной конференции играет с «Нью-Йорк Рейнджерс». В первой игре победу одержали «синерубашечники» со счётом 6:2. Вторая встреча пройдёт сегодня, 4 июня. Начало — в 3:00 мск.