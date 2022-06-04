Защитник «Тампы»: очевидно, что Василевский — игрок мирового класса

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Зак Богосян высказался о российском голкипере клуба Андрее Василевском перед вторым матчем финала Восточной конференции с «Нью-Йорк Рейнджерс».
«Очевидно, что Василевский — игрок мирового класса, вратарь мирового уровня, и нам удалось выиграть Кубок в последние несколько лет благодаря его игре. Мы знаем, что он принесёт нам огромную пользу. Как команда, мы должны быть лучше», — приводит слова Богосяна официальный сайт НХЛ.
Напомним, первый матч завершился победой «Рейнджерс» со счётом 6:2.
В нынешнем сезоне плей-офф НХЛ Василевский принял участие в 12 матчах, в которых пропустил 31 гол.
Напомним, в предыдущем раунде турнира «Рейнджерс» обыграли «Каролину Харрикейнз». «Тампа», в свою очередь, одержала победу в серии с «Флоридой Пантерз».
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