Защитник «Тампы»: очевидно, что Василевский — игрок мирового класса

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Зак Богосян высказался о российском голкипере клуба Андрее Василевском перед вторым матчем финала Восточной конференции с «Нью-Йорк Рейнджерс».

«Очевидно, что Василевский — игрок мирового класса, вратарь мирового уровня, и нам удалось выиграть Кубок в последние несколько лет благодаря его игре. Мы знаем, что он принесёт нам огромную пользу. Как команда, мы должны быть лучше», — приводит слова Богосяна официальный сайт НХЛ.

Напомним, первый матч завершился победой «Рейнджерс» со счётом 6:2.

В нынешнем сезоне плей-офф НХЛ Василевский принял участие в 12 матчах, в которых пропустил 31 гол.

Напомним, в предыдущем раунде турнира «Рейнджерс» обыграли «Каролину Харрикейнз». «Тампа», в свою очередь, одержала победу в серии с «Флоридой Пантерз».