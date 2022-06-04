Кучеров забил гол Шестёркину на третьей минуте матче «Рейнджерс» — «Тампа»

В эти минуты в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходит второй матч финала Восточной конференции, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Тампа-Бэй Лайтнинг».
На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче 1:1. В составе «Тампы» отличился российский нападающий Никита Кучеров, который забил соотечественнику Игорю Шестёркину на третьей минуте.
На данный момент счёт в серии 1-0 в пользу «Рейнджерс».
Напомним, в предыдущем раунде турнира «Рейнджерс» обыграли «Каролину Харрикейнз». «Тампа», в свою очередь, одержала победу в серии с «Флоридой Пантерз».
Регулярный чемпионат НХЛ «Рейнджерс» завершили на четвёртом месте в турнирной таблице, записав в свой актив 110 очков. «Тампа», в свою очередь, финишировала на пятом месте, также набрав 110 очков.
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