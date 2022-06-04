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Кучеров повторил достижение Овечкина в плей-офф НХЛ

Кучеров повторил достижение Овечкина в плей-офф НХЛ
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В эти минуты в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходит второй матч финала Восточной конференции, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров реализовал большинство в начале матча. Таким образом, россиянин набрал 61 (16+45) очко в плей-офф НХЛ в большинстве и сравнялся по этому показателю с российским нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным. Лишь двое среди действующих хоккеистов смогли набрать больше очков в большинстве в плей-офф НХЛ – Евгений Малкин (81) и Сидни Кросби (75).

На данный момент счёт в серии 1-0 в пользу «Рейнджерс».

Напомним, в предыдущем раунде турнира «Рейнджерс» обыграли «Каролину Харрикейнз». «Тампа», в свою очередь, одержала победу в серии с «Флоридой Пантерз».

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