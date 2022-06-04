Шестёркин сравнялся с достижением Лундквиста по победам в одном розыгрыше Кубка Стэнли

26-летний российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин одержал с командой очередную победу в текущем розыгрыше Кубка Стэнли, обыграв во второй игре финала Восточной конференции «Тампу-Бэй Лайтнинг» (3:2, 2-0 в серии).
Как отмечает пресс-служба НХЛ на официальном сайте лиги, для Шестёркина это уже 10-я победа в нынешнем плей-офф. Таким образом, в клубной истории «Рейнджерс» по количеству побед в одном розыгрыше Кубка Стэнли он сравнялся с достижением Хенрика Лундквиста, установленным в 2012 году.
Больше за один плей-офф побеждали – всё тот же Лундквист в 2015 году и Джон Дэвидсон в 1979 году (по 11 побед), далее снова Лундквист – 13 побед в 2014 году, а рекордсменом является Майк Ричер с 16 победами в 1994 году.
Напомним, в прошедшем матче Шестёркин отразил 29 бросков из 31. В среднем он отражает 92,9% бросков, пропуская 2,64 шайбы за игру.
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