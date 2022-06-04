«Рейнджерс» повторили клубный рекорд по победной серии в одном плей-офф

Хоккеисты «Нью-Йорк Рейнджерс» повторили один из клубных рекордов благодаря победе над «Тампой-Бэй Лайтнинг» (3:2, 2-0 в серии) на домашнем льду во втором матче серии финала Восточной конференции плей-офф НХЛ.
Как отмечает ESPN Stats & Info в «Твиттере», «синерубашечники» выиграли восемь домашних игр в плей-офф кряду, повторив продолжавшуюся серию с 1939 по 1941 год, которая была рекордной в истории франшизы.
Напомним, в первом раунде «Рейнджерс» одержали три домашние победы над «Питтсбург Пингвинз» (5:2, 5:3 и 4:3 ОТ в седьмой матче серии), уступив им лишь в первой игре серии на домашнем льду (3:4 ОТ). В следующем раунде «синерубашечники» взяли все три домашние встречи с «Каролиной Харрикейнз» (3:1, 4:1, 5:2), а в финале одержали две из двух домашние победы над «Тампой» (6:2 и 3:2).
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