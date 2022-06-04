Игроки «Рейнджерс» поздравляют Шестёркина после рекордной победы. Видео

Хоккеисты «Нью-Йорк Рейнджерс» сразу после финальной сирены об окончании второй игры серии финала Восточной конференции плей-офф НХЛ с «Тампой-Бэй Лайтнинг» (3:2, 2-0 в серии) подъехали к своему 26-летнему российскому голкиперу Игорю Шестёркину и поздравили его с победой, которая стала для него рекордной.
Видео доступно в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».
Напомним, что эта победа стала 10-й в серии плей-офф для Шестёркина, при этом ему понадобилось наименьшее количество матчей в истории клуба для достижения этой отметки. В прошедшем матче Шестёркин отразил 29 бросков из 31. В среднем он отражает 92,9% бросков, пропуская 2,64 шайбы за игру.
Серия между «Тампой» и «Рейнджерс» теперь переезжает в Тампу на стадион «Амали-Арена». Следующий матч между командами пройдёт в воскресенье, 5 июня. Начало – 22:00 мск.
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