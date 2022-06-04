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Уитни: с Василевским что-то не так, но признаю, что «Рейнджерс» лучше, чем я думал

Уитни: с Василевским что-то не так, но признаю, что «Рейнджерс» лучше, чем я думал
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Известный американский хоккеист Райан Уитни на своей странице в «Твиттере» высказался о победе «Нью-Йорк Рейнджерс» во второй встрече финала Восточной конференции с «Тампа-Бэй Лайтнинг».

«Рейнджерс» — очень хорошая команда. С Василевским что-то не так в плане отражения шайб, а сами «Лайтнинг» играют не очень хорошо, но я человек чести и могу признать, что «Рейнджерс» лучше, чем я думал», — говорится в сообщении.

Напомним, в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» завершился второй матч финала Восточной конференции плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Победу в этом матче одержали хозяева — 3:2. Андрей Василевский совершил 25 сейвов и пропустил три гола.

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