«Авангард» заключил новое соглашение с бывшим нападающим «Миннесоты»
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Нападающий Дмитрий Соколов остаётся в «Авангарде», сообщается в официальном телеграм-канале омской команды.
Отмечается, что новый двусторонний контракт 24-летнего форварда заключён сроком на два сезона.
Большую часть прошедшего сезона Соколов провёл в ВХЛ, играя за «Омские Крылья». Он принял участие в 43 встречах, в которых набрал 47 (27+20) очков, неоднократно становился лучшим новичком лиги. Кроме того, он дебютировал в КХЛ, в четырёх матчах забросил одну шайбу.
Напомним, в июле 2021 года «Миннесота Уайлд» решила не делать квалификационное предложение российскому форварду Дмитрию Соколову. Нападающий был выбран «дикарями» на драфте Национальной хоккейной лиги в 2016 году под общим 196-м номером.
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