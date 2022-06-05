Ничушкин рассказал, что второй гол в ворота «Эдмонтона» — это домашняя заготовка
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Российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин, оформивший дубль в третьем матче финальной серии Западной конференции плей-офф НХЛ с «Эдмонтон Ойлерз», прокомментировал забитые им голы.
«В первом случае я пытался сделать передачу, а во втором просто шёл к воротам, и получился хороший рикошет. Мы говорили об этом перед игрой, их вратарь плохо двигается, поэтому я постарался сделать это как можно быстрее», – цитирует Ничушкина официальный сайт НХЛ.
Валерий Ничушкин в этом матче записал на свой счёт дубль, у него теперь пять заброшенных шайб при четырёх ассистах в 13 матчах текущего розыгрыша Кубка Стэнли. Также по окончании игры россиянин был признан первой звездой матча.
Счёт в серии стал 3-0 в пользу «Колорадо».
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