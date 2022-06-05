Майк Смит — о серии с «Колорадо»: это ещё не конец

Голкипер «Эдмонтон Ойлерз» Майк Смит поделился мнением о финальной серии Западной конференции Кубка Стэнли с «Колорадо Эвеланш», где «Эдмонтон» проигрывает со счётом 0-3.

«Конечно, неприятно проигрывать со счётом 0-3. Но пока вы не проиграли четыре матча, это ещё не конец.



Мы должны попытаться выиграть четвёртый матч серии, а затем двигаться дальше.



Очевидно, что настрой должен быть на рекордно высоком уровне, чтобы побеждать в этот момент сезона», – цитирует Смита официальный сайт НХЛ.

Напомним, в третьем матче серии в составе «Эдмонтона» заброшенными шайбами отличились Коннор Макдэвид и Райан Маклауд.



У победителей дубль на свой счёт записал российский нападающий Валерий Ничушкин, у которого теперь пять заброшенных шайб при четырёх ассистах в 13 матчах текущего розыгрыша Кубка Стэнли. Ещё по одной шайбе забросили Джей Ти Комфер и Микко Рантанен (в пустые ворота).