Э. Кейн: посмотрите на голы «Колорадо» — удачные отскоки в неудачные для нас моменты

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Эвандер Кейн поделился мнением о третьем матче финальной серии Западной конференции НХЛ с «Колорадо Эвеланш», в котором его команда уступила со счётом 2:4.
«Сегодня мы нанесли немало бросков по их воротам, но не могли подобрать шайбу после этого. Посмотрите на их голы – удачные отскоки в неудачные для нас моменты. Нужно, чтобы и у нас было так же. Надо создавать свою удачу, быть более решительными при игре перед воротами», – цитирует Кейна официальный сайт НХЛ.
По ходу первого периода нападающий «Эдмонтона» Эвандер Кейн в игровом эпизоде толкнул клюшкой в спину форварда соперника Назема Кадри, после чего тот сильно ударился о бортик и не смог продолжить игру. За данный приём Кейн был наказан пятиминутным штрафом.
На данный момент «Колорадо» ведёт в серии со счётом 3-0.
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