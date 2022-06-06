Кучеров стал четвёртым российским игроком в истории НХЛ, забившим 50 голов в плей-офф

В эти минуты в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» продолжается третий матч финальной серии Восточной конференции в рамках Кубка Стэнли — 2022 между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нью-Йорк Рейнджерс». К середине третьего периода счёт равный — 2:2.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



На 31-й минуте при счёте 2:0 в пользу «Рейнджерс» в большинстве одну шайбу в составе «Тампы» отыграл российский нападающий Никита Кучеров. 26-летний россиянин забил 50-й гол в карьере в розыгрышах Кубка Стэнли. Таким образом, Кучеров стал четвёртым россиянином в истории НХЛ, которому покорилась отметка в 50 заброшенных шайб в плей-офф. Другими хоккеистами стали Сергей Фёдоров (52), Евгений Малкин (67) и Александр Овечкин (72).

Напомним, счёт в полуфинальной серии Кубка Стэнли — 2-0 в пользу «Рейнджерс».