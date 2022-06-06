Шестёркин вышел на второе место в истории «Рейнджерс» по количеству сейвов в плей-офф

Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин сделал 48 сейвов во время третьего матча финала Восточной конференции с «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

Таким образом, Шестёркин вышел на 2-е место в истории «Рейнджерс» по количеству сейвов в одном плей-офф НХЛ. Сейчас на счету 26-летнего россиянина 588 спасений в Кубке Стэнли-2022.

Шестёркин по этому показателю обогнал Майка Рихтера, сделавшего 574 сейва в сезоне-1993/94. Больше только у Хенрика Лундквиста — 683 сейва в плей-офф-2013/14.

В нынешнем сезоне плей-офф НХЛ Шестёркин провёл 17 матчей, в которых пропустил 44 гола.

Счёт в серии игр между «Тампой» и «Рейнджерс» стал 2 — 1 в пользу последних.