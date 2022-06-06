Игорь Шестёркин сделал 48 сейвов в матче с «Тампой»

Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин сделал 48 сейвов во время третьего матча финала Восточной конференции с «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.
В нынешнем сезоне плей-офф НХЛ Шестёркин провёл 17 матчей, в которых пропустил 44 гола.
В последнем матче за «Рейнджерс» забивали Мика Зибанеджад и Крис Крайдер. Российский нападающий Артемий Панарин сделал две результативные передачи.
В составе «Тампы» отличились Никита Кучеров, Стивен Стэмкос и Ондржей Палат. Также Кучеров отметился двумя результативными передачами. Российский голкипер Андрей Василевский отразил 21 бросок.
На данный момент счёт в серии 2-1 в пользу «Рейнджерс». Следующий матч между командами состоится 8 июня в Тампе на стадионе «Амали-Арена».
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