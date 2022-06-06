Кучеров вышел на пятое место в списке бомбардиров текущего розыгрыша Кубка Стэнли

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров в третьем матче финала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:2) забил гол и сделал две результативные передачи.
Теперь на счету россиянина 20 (6+14) заработанных очков, что позволяет ему занять пятую строчку в списке лучших бомбардиров плей-офф Национальной хоккейной лиги этого сезона.
Лучшим бомбардиром Кубка Стэнли — 2022 является нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид (30). Кучерова также опережают Леон Драйзайтль («Эдмонтон», 28), и два игрока «Рейнджерс»: Мика Зибанеджад (24) и Адам Фокс (23).
На данный момент счёт в серии 2-1 в пользу «Рейнджерс». Следующий матч между командами состоится 8 июня в Тампе на стадионе «Амали-Арена». Начало матча запланировано на 3:00 мск.
- 6 июня 2022
-
08:27
-
07:31
-
07:23
-
06:20
-
05:49
-
05:34
-
05:02
-
04:55
-
03:32
-
02:51
-
02:30
-
01:57
-
01:50
-
01:34
-
01:14
-
01:06
-
00:59
-
00:51
-
00:43
-
00:30
-
00:24
-
00:10
- 5 июня 2022
-
23:59
-
23:44
-
23:40
-
23:37
-
23:05
-
22:48
-
22:05
-
21:53
-
21:14
-
20:35
-
19:33
-
19:00
-
18:19