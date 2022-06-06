Кучеров вышел на пятое место в списке бомбардиров текущего розыгрыша Кубка Стэнли

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров в третьем матче финала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:2) забил гол и сделал две результативные передачи.



Теперь на счету россиянина 20 (6+14) заработанных очков, что позволяет ему занять пятую строчку в списке лучших бомбардиров плей-офф Национальной хоккейной лиги этого сезона.



Лучшим бомбардиром Кубка Стэнли — 2022 является нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид (30). Кучерова также опережают Леон Драйзайтль («Эдмонтон», 28), и два игрока «Рейнджерс»: Мика Зибанеджад (24) и Адам Фокс (23).



На данный момент счёт в серии 2-1 в пользу «Рейнджерс». Следующий матч между командами состоится 8 июня в Тампе на стадионе «Амали-Арена». Начало матча запланировано на 3:00 мск.