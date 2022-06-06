«Тампа» была близка к катастрофе! Обладателя Кубка Стэнли спас мощнейший Кучеров

На старте финала Восточной конференции Нью-Йорк Рейнджерс» поставил «Тампа-Бэй Лайтнинг» в ситуацию, в которой всего полторы недели назад находились сами «синерубашечники». Две домашние победы кряду подарили команде Жерара Галлана преимущество в серии – 2-0, которое теперь нужно было отстаивать на льду соперника, уже успевшего отвыкнуть от подобного положения дел.
Действующий чемпион НХЛ впервые с 2019 года проиграл два матча кряду в розыгрыше Кубка Стэнли. В последний раз команда Джона Купера терпела последовательные поражения в плей-офф ещё в противостоянии первого раунда – 2019 с «Коламбус Блю Джекетс» (0-4), основным голкипером которого был российский вратарь Сергей Бобровский, а в нападении играл российский форвард Артемий Панарин.
С тех пор «молнии» выиграли 10 кубковых серий кряду, что принесло им два Кубка Стэнли (2020, 2021) и выход в финал Восточной конференции – 2022. Ни разу на столь длинном турнирном пути «молнии» не находились в ситуации, когда им нужно было ликвидировать дефицит в два матча. Однако старт серии с «Нью-Йорк Рейнджерс», основным голкипером которого является российский вратарь Игорь Шестёркин, а в нападении снова играет Панарин, для «Тампы» не задался. Два гостевых поражения кряду поставили «Лайтнинг» в довольно уязвимое положение. В запасе у «молний» оставалось право всего на одну ошибку.
«В какой-то момент ты проиграешь два раза подряд в плей-офф. Тот факт, что мы не делали этого столько лет, примечателен, поэтому мы могли бы воспользоваться передышкой и сказать: «Чёрт возьми, крутая работа, ребята!» Но по большей части все серии заканчиваются, и, к сожалению, сегодня и наша подошла к концу. Выбило ли это нас из плей-офф? Нет. Есть ли у нас гора, которую нужно покорить? Без вопросов», — заметил Купер после поражения во втором матче финала Востока.
В сравнении с нью-йоркскими матчами наставник «Тампы» скорректировал схему состава на игру. Вместо довольно редко применяющейся тактики с использованием 11 нападающих и семи защитников канадский специалист вернулся к обычной заявке, включающей в себя 12 форвардов и шесть защитников. Вместо молодого игрока обороны Кэла Фута в составе «молний» впервые в нынешнем плей-офф появился нападающий Райли Нэш, дополнивший четвёртую тройку нападения с Пэтом Маруном и Пьер-Эдуаром Белльмаром.
Наверняка Купер хотел бы заменить Фута совсем на другого нападающего, но один из главных лидеров американской команды – канадский форвард Брейден Пойнт – по-прежнему не может вернуться в состав. Получивший повреждение ещё в седьмом матче серии с «Торонто» 26-летний форвард уже катается на льду, но его полноценное возвращение на лёд вновь и вновь откладывается. Ответ на вопрос, успеет ли Пойнт ещё принять участие в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли, теперь зависел исключительно от его партнёров.
«Для нас сегодня ключевая игра в сезоне, и все в раздевалке это знают», – после появления на арене поделился ожиданиями от настроя своей команды на матч главный тренер «Лайтнинг».
«Мы ожидаем максимально жёсткой и агрессивной игры. Нельзя давать такой команде передышку. Ты хочешь похоронить их настолько быстро, как только можешь. Наш менталитет проявляется в том, что мы просто хотим выиграть каждый следующий матч», — за несколько часов до стартового вбрасывания отметился категоричным заявлением нападающий «Рейнджерс» Райан Ривз.
Перед началом серии болельщики и журналисты по обе стороны океана предвкушали грандиозную дуэль двух лучших голкиперов мира – Игоря Шестёркина и Андрея Василевского. На старте противостояния дуэль получилась односторонней, за явным преимуществом в пользу вратаря «Рейнджерс», тогда как его визави из «Тампы» играл намного ниже своего истинного уровня.
Но в сегодняшней встрече мы увидели истинное пиршество вратарского искусства. Первый момент в матче создал российский нападающий хозяев Никита Кучеров. Сумев оторваться из-под опеки защитника гостей Адама Фокса, 86-й номер «Тампы» закатился за ворота Шестёркина и хитрым броском от задней поверхности щитка россиянина попытался открыть счёт в матче, однако Игорь разгадал задумку соотечественника и остановил шайбу.
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В продолжении этой же смены Кучеров решил активно вступить в отбор, но перестарался в игре клюшкой и угодил по лицу ещё одному соотечественнику – Панарину. Арбитры выписали для Никиты две минуты штрафного времени, но именно он должен был открывать счёт в матче, едва появившись из штрафного бокса. «Тампа» легко и уверенно отбилась в меньшинстве, и американский защитник Райан Макдона роскошной передачей запустил Кучерова один на один с Шестёркиным – дуэль двух россиян снова осталась за Игорем.
«Рейнджерс» ответили мощным навалом в исполнении своей чекинг-лайн – четвёртая тройка «синерубашечников» организовала массированную атаку, в завершении которой поочерёдно атаковали Баркли Гудроу, Тайлер Мотт и вышеупомянутый Ривз – но Василевский каждый раз оказывался на высоте. В ответной атаке уже хозяева могли выходить вперёд, но Брэндон Хагель с пятака не смог переиграть Шестёркина.
Феноменальное выступление двух российских голкиперов логичным образом привело к отсутствию голов в первой двадцатиминутке. Общими усилиями команды произвели 27 бросков в створ, но совершивший 15 сейвов Шестёркин и парировавший 12 бросков Василевский оставили ворота в неприкосновенности.
Во втором периоде картина матча изменилась радикальным образом. Судя по всему, игроки» молний» начали откровенно терять терпение, раз за разом упуская отличные моменты у ворот Шестёркина, и тактика игры хозяев поменялась. Вы когда-нибудь видели три удаления за атаку одного и того же вратаря в одном периоде? Наверное, вряд ли, но именно такая ситуация произошла на льду во второй двадцатиминутке.
Парад удалений запустил нападающий «Тампы» Росс Колтон, ударивший Шестёркина по ловушке после его очередного сейва. В этом моменте хозяева избежали меньшинства, так как вместе с Колтоном в штрафной бокс проследовал и защитник гостей Райан Линдгрен, заступившийся за своего вратаря. Но уже через несколько минут Кори Перри в одиночку отправился в бокс для плохих парней, получив две минуты за игру высоко поднятой клюшкой против Шестёркина.
Наказание от «Рейнджерс» последовало незамедлительно – Панарин поднял шайбу на синюю линию, Фокс моментально перевёл игровой снаряд в офис Мики Зибанеджада, а шведский форвард фирменным броском реализовал лишнего. Проводящий плей-офф на невероятно высоком уровне Зибанеджад продлил серию с набранными очками уже до восьми матчей, а гол в ворота Василевского стал для него третьим в полуфинальной серии Кубка Стэнли.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
На этом «Тампа» не остановилась и спустя всего минуту снова осталась в меньшинстве – Нэш не предпринял попытки вовремя затормозить и прямым ходом вписался в Шестёркина. Главные арбитры выписали канадцу две минуты за атаку вратаря, а Крис Крайдер повторно использовал лишнего. Панарин снова отметился результативной передачей, набрав уже второе очко в матче.
Таким образом, на его счету стало 28 голевых пасов за карьеру в плей-офф НХЛ. По этому показателю среди россиян он превзошёл результаты Вячеслава Фетисова, Дмитрия Миронова (у обоих — по 26) и Андрея Маркова (27), сравнявшись с Александром Радуловым. Нападающие делят 17-е и 18-е места.
Что касается Крайдера, то американский форвард, занимавший второе место в списке лучших снайперов в истории «Рейнджерс» в розыгрышах Кубка Стэнли, сравнялся с клубным рекордом по голам за карьеру в плей-офф НХЛ. На его счету стало 34 точных броска, он повторил достижение легенды «Рейнджерс» Рода Жильбера.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
0-2 в серии и 0:2 в третьем матче ставили хозяев на грань катастрофы, но, вдоволь наигравшись в меньшинстве, «Тампа» вскоре получила возможность сыграть в большинстве. И Кучеров нашёл способ огорчить Шестёркина, всё-таки сумев застать врасплох российского вратаря. Показалось, что Игорь банальным образом не ожидал броска с не самой очевидной позиции для игры в большинстве, чем и воспользовался Кучеров.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
28-летний россиянин набрал 62-е (17+45) очко в плей-офф НХЛ в большинстве и обошёл по этому показателю капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Лишь двое среди действующих хоккеистов смогли набрать больше очков в большинстве в розыгрышах Кубка Стэнли – Евгений Малкин (81) и Сидни Кросби (75). Также Кучеров стал четвёртым россиянином в истории НХЛ, которому покорилась отметка в 50 заброшенных шайб в плей-офф. Другими хоккеистами ранее стали Сергей Фёдоров (52), Малкин (67) и Александр Овечкин (72).
До перерыва «Тампа» прилично поддавила «Рейнджерс», но Шестёркин в этом отрезке больше не пропустил. Несколько раз «молний» спас и Василевский, в результате чего счёт на табло не изменился. А уже на самом старте третьего периода ещё одно удаление Трубы оказалось роковым для гостей – Стэмкос разрядил пушку при игре в большинстве, не оставив Шестёркину ни одного шанса на спасение. В активе Кучерова стало 2 (1+1) очка, а третья игра серии фактически пошла до одного гола.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
К чести судей, необходимо заметить, что Келли Сазерлэнд и Горд Дуайер старались последовательно управлять игрой, хотя встреча получилась невероятно сложной для арбитража. И на седьмой минуте периода уже форвард «Рейнджерс» получил удаление за то, что не стал тормозить перед Василевским, а на полном ходу въехал в россиянина. В штрафной бокс направился Фрэнк Ватрано, а его партнёры в течение двух минут буквально выживали на льду в меньшинстве. Каким-то чудом гостям удалось отбиться, а следом наступил момент истины.
Кучеров словил уже второе в матче удаление, снова допустив игру высоко поднятой клюшкой. Однако на сей раз российскому форварду выписали аж двойной малый штраф, и «Тампа» осталась в меньшинстве на четыре минуты. Но вместо того, чтобы забивать в большинстве, «Рейнджерс» удалились сами – в третий раз в матче нарушил правила проваливший игру Труба. Гости упустили отличный шанс и заплатили за него поражением. На последней минуте основного времени просто вездесущий Кучеров выполнил пас за спину на Ондржея Палата – и чешский форвард неотразимо бросил в касание, в 10-й раз за карьеру в «Тампе» принеся победу команде в кубковом матче.
Набрав 3 (1+2) очка в матче, Кучеров переписал целый ряд личных достижений в плей-офф. Он довёл свой ассистентский счёт в карьере в плей-офф НХЛ до 97 передач. Россиянин обошёл по этому показателю Криса Пронгера (95), Бобби Смита и легенду «Питтсбург Пингвинз» Марио Лемье (у обоих — по 96 пасов) в списке лучших ассистентов в истории розыгрышей Кубка Стэнли, а также стал шестым игроком в истории НХЛ, которому удалось 20 раз за карьеру набрать как минимум три очка в матче плей-офф. Ранее это удавалось Уэйну Гретцки (59 матчей), Марку Мессье (30 матчей), Яри Курри (28 матчей), Денису Савару (21 матч) и Яромиру Ягру (20 матчей).
Но самое главное, что Кучеров стал одним из главных факторов победы «Тампы». Действующий чемпион НХЛ сумел совершить камбэк с 0:2 и сократил отставание в серии до минимума – 1-2. А «Рейнджерс» не спасли даже 48 сейвов в исполнении Шестёркина. Сегодняшний матч остался за россиянами и их партнёрами из «Лайтнинг».
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