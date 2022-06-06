Защитник ЦСКА Грудинин привёз Кубок Гагарина в Ангарск

Защитник московского ЦСКА Владимир Грудинин рассказал о приезде в Ангарск с Кубком Гагарина.
«На самом деле я сыграл не так много в силу возраста, но ощущал весь жар игры, всё напряжение даже на скамейке, когда не выходил на лёд. Когда мне давали шанс, я старался им воспользоваться. Благодарю систему ЦСКА за то, что дают возможность играть. Я буду стараться пользоваться всеми шансами. Это непередаваемые эмоции, каждый хоккеист с детства мечтает привезти самый главный, самый престижный кубок своей страны домой», – цитирует Грудинина официальный сайт ЦСКА.
В минувшем сезоне Грудинин провёл за основную команду армейцев 10 матчей в регулярном чемпионате и отдал одну результативную передачу. Также на его счету 20 встреч в плей-офф.
Также по ходу сезона он выступал за команды системы армейцев: «Звезду» и «Красную Армию».
- 6 июня 2022
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