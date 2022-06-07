«Колорадо» устроил два свипа на пути к выходу в финал Кубка Стэнли 2022 года

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялся четвёртый матч серии финала Западной конференции НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Колорадо Эвеланш». Гости одержали победу в матче в овертайме, счёт – 6:5, и выиграли серию — 4-0.

Свип (сухая победа в серии) стал уже вторым в исполнении команды Джареда Беднара в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли. «Колорадо» по итогам регулярного чемпионата стал победителем Центрального дивизиона, в плей-офф команда обыграла «Нэшвилл Предаторз» (4-0) и «Сент-Луис Блюз» (4-2). Таким образом «лавины» затратили всего 14 матчей на прохождение трёх раундов плей-офф на пути к выходу в финальную серию.

Напомним, что американский клуб дважды в своей истории выигрывал Кубок Стэнли — в 1996 и 2001 годах. В этом году соперник «Колорадо» по решающей серии определяется в паре «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Нью-Йорк Рейнджерс», где на данный момент впереди «синерубашечники» (2-1).