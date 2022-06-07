«Эдмонтон» стал автором уникального антирекорда в Кубке Стэнли

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялся четвёртый матч серии финала Западной конференции НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» уступил «Колорадо Эвеланш» в овертайме со счётом 5:6, вследствие чего «лавины» вышли в заключительную часть турнира, выиграв серию – 4-0.
Как отмечает статистическая служба Stats by STATS в «Твиттере», «Ойлерз» — первая команда в истории Кубка Стэнли, которая провела в одном плей-офф, как минимум, три матча, в которых забила пять или более голов, но всё же проиграла в них. Это были встречи с «Калгари Флэймз» (6:9), с «Колорадо Эвеланш» (6:8 и 5:6 ОТ).
Оставшиеся русские в плей-офф НХЛ. Кто заберёт Кубок Стэнли?
Напомним, в первом раунде «Эдмонтон» в 7-матчевой серии обыграл «Лос-Анджелес Кингз», а затем 4-1 был побеждён «Калгари Флэймз».
- 7 июня 2022
-
07:15
-
07:11
-
07:10
-
06:51
-
06:49
-
06:38
-
06:24
-
06:22
-
06:21
-
06:14
-
06:09
-
06:02
-
05:58
-
05:39
-
05:34
-
05:17
-
04:02
-
03:29
-
02:47
- 6 июня 2022
-
23:08
-
22:08
-
22:00
-
21:49
-
20:50
-
20:42
-
19:38
-
19:15
-
18:32
-
18:18
-
18:00
-
17:51
-
17:12
-
16:56
-
16:21
-
16:06