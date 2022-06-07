«Эдмонтон» стал автором уникального антирекорда в Кубке Стэнли

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялся четвёртый матч серии финала Западной конференции НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» уступил «Колорадо Эвеланш» в овертайме со счётом 5:6, вследствие чего «лавины» вышли в заключительную часть турнира, выиграв серию – 4-0.

Как отмечает статистическая служба Stats by STATS в «Твиттере», «Ойлерз» — первая команда в истории Кубка Стэнли, которая провела в одном плей-офф, как минимум, три матча, в которых забила пять или более голов, но всё же проиграла в них. Это были встречи с «Калгари Флэймз» (6:9), с «Колорадо Эвеланш» (6:8 и 5:6 ОТ).

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Напомним, в первом раунде «Эдмонтон» в 7-матчевой серии обыграл «Лос-Анджелес Кингз», а затем 4-1 был побеждён «Калгари Флэймз».