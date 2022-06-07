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«Не все ожидали, что мы будем здесь». Драйзайтль подвёл итоги плей-офф НХЛ для «Эдмонтона»

«Не все ожидали, что мы будем здесь». Драйзайтль подвёл итоги плей-офф НХЛ для «Эдмонтона»
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Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль подвёл итоги серии финала Западной конференции плей-офф НХЛ с «Колорадо Эвеланш». «Нефтяники» уступили в четвёртой встрече в овертайме (5:6) и покинули розыгрыш Кубка Стэнли — 2022.

«Я горжусь тем, что наша команда дошла до такой стадии. Не думаю, что все обязательно ожидали, что мы будем здесь. При этом мы сами знали, что будем играть в финале конференции, и мы хотим быть здесь, проходить ещё дальше. Я горжусь командой, но поражение очень разочаровывает.

Нужно убедиться, что мы вернёмся в следующем сезоне, понимая, как тяжело побеждать, что нужно в забеге на длинную дистанцию для того, чтобы сделать следующий шаг», — цитирует Драйзайтля официальный сайт НХЛ.

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