Год назад Арттури Лехконен стал героем для «Монреаля», сегодня он повторил подвиг уже в составе «Эвеланш».

Такого не было 21 год! «Колорадо» выжил в безумном матче и вышел в финал НХЛ

«Эдмонтон» оказался в ситуации без права на ошибку – «нефтяники» проиграли два первых матча финала Восточной конференции в Кубке Стэнли, и даже возвращение на родную площадку не уберегло их от третьего поражения в серии с «Колорадо», в результате чего единственная оставшаяся в плей-офф канадская команда оказалась на грани вылета.

Для «Ойлерз» в этом противостоянии всё складывается из рук вон плохо – «лавины», почувствовав приближение столь желанного финала, играют максимально собрано и по-плей-оффному и не дают лидерам «Эдмонтона» проявить себя в полной мере: Макдэвид и Драйзайтль набрали пять очков на двоих в первом матче, но в дальнейшем погрязли в плотной обороне «Эвеланш» — за две последующих встречи на их счету лишь гол канадского форварда в третьей игре.

Накануне четвёртого матча дела у «нефтяников» стали ещё хуже – лучший снайпер команды и всего розыгрыша Кубка Стэнли Эвандер Кейн за грязный толчок на борт Назема Кадри был дисквалифицирован на одну встречу. Также сегодняшнюю игру пропускал нападающий Кайлер Ямамото, из-за чего в основу «Ойлерз» из «Бейкерсфилда» был поднят 20-летний Дилан Холлоуэй, для которого этот матч стал первым в НХЛ! Финалист МЧМ-2021 стал 23-м игроком в истории лиги, дебютировавшим в игре на вылет, и первым с 2013 года, когда в шестом матче четвертьфинала Восточной конференции в составе «Айлендерс» дебютировал Брок Нельсон.

Потери «Колорадо» по сравнению с предыдущей встречей ограничились Кадри, который, вероятно, выбыл до конца плей-офф. Зато в состав вернулись сразу несколько игроков – нападающие Андре Бураковски и Николя Обе-Кюбель, а также основной голкипер Дарси Кемпер. Несмотря на возвращение последнего, Джаред Беднар вновь доверился Павлу Францоузу, неплохо проведшему свои матчи.

В первом периоде чешский голкипер отыграл идеально – игроки «Эдмонтона» нанесли 12 бросков по воротам «лавин», но все они были нейтрализованы Францоузом. Почти так же успешно стартовые 20 минут провёл и визави Павла Майк Смит. Канадский ветеран встретил 15 бросков в створ, но с одним из них справиться не сумел.

Через три минуты после начала встречи «Эвеланш» получили право на розыгрыш большинства, и удалением Кассиана воспользовался Макар, от синей бросивший точно в верхний угол. При этом зрители на арене «Роджерс Плэйс» услышали характерный звук – прежде чем врезаться в сетку, шайба облизнула перекладину.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

С началом второго периода игровое преимущество «Колорадо» стало более ощутимым – гости действовали быстрее на каждом участке площадки и выиграли стартовый отрезок двадцатиминутки по броскам со счётом 6:0. Однако увеличить отрыв в счёте по голам они не смогли, и буквально первая ошибка в обороне обернулась для них пропущенной шайбой.

Макдэвид собрал на себе двух защитников «Эвеланш», благодаря чему на пятаке в одиночестве остался Хайман. Его-то точным пасом и нашёл Драйзайтль, и Зак в очном противостоянии с Францоузом оказался сильнее, восстановив равновесие первым же броском «Ойлерз» в створ во втором периоде.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Почти до самого перерыва ход встречи вновь контролировали хоккеисты «Эвеланш», но в один момент игра ускользнула из их рук. А именно за три минуты до конца второй трети, когда Логан О’Коннор совершил чудовищный обрез на своей синей линии, а подобравший шайбу Райан Ньюджент-Хопкинс переиграл голкипера «лавин» и вывел хозяев вперёд.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Буквально тут же «Эдмонтон» мог забивать ещё раз, но «Колорадо» после броска Хаймана выручила штанга. Как выяснилось, ненадолго – вскоре в штрафной бокс отправился Алекс Ньюхук, чем «нефтяники» и воспользовались. Драйзайтль, пострадавший от большого количества столкновений с игроками «лавин», выдал ещё одну голевую передачу. На этот раз Макдэвиду, благодаря голу которого «Ойлерз» ушли в раздевалку с преимуществом в две шайбы.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Однако это преимущество продержалось недолго – через 31 секунду после перерыва шайба после броска Девона Тэйвза угодила в Коди Сеси и от него отскочила в ворота. Но уже через три минуты оно вновь было восстановлено – неудачные действия форвардов «Колорадо» в чужой зоне привели к контратаке «Эдмонтона». На бросок вновь вывели Хаймана, который слегка коряво отправил шайбу в сторону Францоуза, но это и дезориентировало чеха, который не смог выручить команду.

Болельщики «нефтяников» наверняка уже начинали предвкушать скорую победу и продолжение борьбы в серии, но своё веское слово сказало трио лидеров «лавин» Ландеског – Маккиннон – Рантанен. В течение пяти минут каждый из них отличился по разу – и вот за пять минут до конца основного времени вместо 4:2 горели уже 4:5!

Но и это было ещё не всё! Ведь так просто сдаваться «Эдмонтон» был не намерен: «нефтяники» побежали в атаку и смогли перевести игру в дополнительное время – после броска Драйзайтля на добивании удачливее всех оказался Зак Кассиан, записавший на свой счёт вторую шайбу в этом плей-офф.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

А в овертайме всё быстро решил бросок, который также на добивании нанёс форвард «лавин» Арттури Лехконен. Финский нападающий второй год подряд выводит свою команду в финал – в прошлом году его шайба в овертайме шестого матча с «Вегасом» подарила путёвку в решающую серию «Монреалю», сегодня же Лехконен вывел «Эвеланш» в первый за 21 год финал Кубка Стэнли. Тогда «лавины» в семиматчевом противостоянии обыграли «Нью-Джерси».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Таким образом, в этом году титул точно достанется как минимум одному российскому игроку — в составе «Колорадо» играет Валерий Ничушкин, а в ростерах финалистов Востока наших соотечественников сразу шестеро: в «Тампе» это Андрей Василевский, Михаил Сергачёв и Никита Кучеров, а в «Рейнджерс» — Игорь Шестёркин, Александр Георгиев и Артемий Панарин. Осталось лишь узнать, кто из них составит конкуренцию «лавинам» в финале — но для этого нужно провести ещё как минимум два матча.