Ватрано и Хагель устроили драку во втором периоде встречи «Тампа» — «Рейнджерс»

В эти минуты в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» проходит четвёртый матч финальной серии Восточной конференции плей-офф НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс». Идёт 2-й период, хозяева ведут – 2:0, в серии впереди гости – 2-1.

В середине второй двадцатиминутки мелкая стычка между 23-летним канадским форвардом «Тампы» Брэндоном Хагелем и 28-летним нападающим «Рейнджерс» Фрэнком Ватрано переросла в драку, за которую оба хоккеиста были наказаны 5-минутным штрафом.

Видео доступно в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».

Уже спустя две минуты после этого кулачного поединка хоккеисты «Тампы» удвоили преимущество в счёте усилиями российского нападающего Никиты Кучерова.