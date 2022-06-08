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Кучеров догнал Гретцки и Лемье по очкам в плей-офф НХЛ за 3 сезона

Кучеров догнал Гретцки и Лемье по очкам в плей-офф НХЛ за 3 сезона
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В эти минуты в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» проходит четвёртый матч финальной серии Восточной конференции плей-офф НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс». Идёт 2-й период, хозяева ведут – 3:0, в серии впереди гости – 2-1.

На 13-й минуте второй двадцатиминутки 28-летнему российскому форварду «Тампы» Никите Кучерову удалось удвоить преимущество своей команды в счёте. Россиянин стал третьим игроком франшизы за последние 35 лет, кому удалось набрать 50 очков за три сезона в плей-офф НХЛ. Ранее это удавалось сделать Марио Лемье и Уэйну Гретцки.

Таким образом, на счету Кучерова уже семь голов и 14 результативных передач в 15 матчах нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли. Примечательно, что Никита забрасывает в ворота Игоря Шестёркина уже в третьем матче кряду.

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