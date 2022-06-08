Василевский вышел на пятое место по сезонам с 10+ победами в плей-офф

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» завершился четвёртый матч финальной серии Восточной конференции плей-офф НХЛ, в котором «Тампа-Бэй» принимала «Рейнджерс». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 4:1. Таким образом, счёт в серии теперь равный – 2-2.

Для вратаря «Тампы» Андрея Василевского эта победа стала 10-й в этом розыгрыше плей-офф. Таким образом, он побеждал минимум 10 раз в плей-офф в четырёх сезонах. Андрей занимает по этому показателю пятое место. На первой строчке располагается Патрик Руа, на его счету девять сезонов.

На 13-й минуте второй двадцатиминутки 28-летнему российскому форварду «Тампы» Никите Кучерову удалось удвоить преимущество своей команды в счёте. Результативные передачи на свой счёт записали Ян Рутта и Ондржей Палат.



Ранее на третьей минуте счёт открыл Пэт Марун. На 45-й минуте за хозяев забил Стивен Стэмкос. В последнюю минуту отличился и Палат.



Примечательно, что единственный гол за гостей забил российский нападающий Артемий Панарин на 57-й минуте. Ему ассистировали американский защитник Адам Фокс и нападающий из США Эндрю Копп.