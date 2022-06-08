Давыдов — об «Ак Барсе»: лет 15 назад они уже были в такой ситуации — и не справились

Трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов поделился мнением об усилении «Ак Барса» в нынешнее межсезонье.
«Много говорят об «Ак Барсе». Только из «Динамо» в Казань переехали два лидера – Шипачёв и Войнов, плюс команду возглавил Олег Знарок. А ведь есть ещё и Радулов, Семёнов, другие именитые по меркам КХЛ игроки.
С одной стороны, Казани теперь есть из кого выбирать. С другой – теперь именно на «Ак Барсе» всё давление. Лет 15 назад Казань уже была в такой ситуации – и не справилась. Посмотрим, что произойдёт на этот раз.
Что посоветую Знарку? У Олега – большой опыт, он многое знает. Новая команда, новый регион, максимальные задачи – вызовов много. В московском «Спартаке» у Олега всё-таки не получилось, нужно возвращать свои позиции», – цитирует Давыдова Russia-Hockey.
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