Драйзайтль: таких парней, как Э. Кейн, трудно найти. Он был великолепен

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль поделился мнением об игре форварда Эвандера Кейна за «Ойлерз».

«Думаю, что такие парни, как Кейн – редкость. Он забил 13 голов в плей-офф? Он играл усердно, всё делал правильно. Таких парней трудно найти. В конце концов, мы хотели победить.

Как я уже говорил, он был великолепен, он был великолепен вне льда, он был отличным товарищем по команде, и, очевидно, на льду у него был отличный год. Посмотрим, что будет дальше», – цитирует Драйзайтля официальный сайт НХЛ.

Текущий сезон Эвандер Кейн начал в фарм-клубе «Сан-Хосе Шаркс» – «Сан-Хосе Барракуде», из-за скандалов, созданных женой хоккеиста вокруг него. После пяти матчей в АХЛ он перешёл в «Эдмонтон», где сыграл в 43 играх регулярного чемпионата и набрал 39 очков (22+17), а также принял участие в 15 матчах плей-офф, где забил 13 голов и отдал четыре результативные передачи.