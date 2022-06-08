Драйзайтль: таких парней, как Э. Кейн, трудно найти. Он был великолепен

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль поделился мнением об игре форварда Эвандера Кейна за «Ойлерз».
«Думаю, что такие парни, как Кейн – редкость. Он забил 13 голов в плей-офф? Он играл усердно, всё делал правильно. Таких парней трудно найти. В конце концов, мы хотели победить.
Как я уже говорил, он был великолепен, он был великолепен вне льда, он был отличным товарищем по команде, и, очевидно, на льду у него был отличный год. Посмотрим, что будет дальше», – цитирует Драйзайтля официальный сайт НХЛ.
Текущий сезон Эвандер Кейн начал в фарм-клубе «Сан-Хосе Шаркс» – «Сан-Хосе Барракуде», из-за скандалов, созданных женой хоккеиста вокруг него. После пяти матчей в АХЛ он перешёл в «Эдмонтон», где сыграл в 43 играх регулярного чемпионата и набрал 39 очков (22+17), а также принял участие в 15 матчах плей-офф, где забил 13 голов и отдал четыре результативные передачи.
- 8 июня 2022
-
13:32
-
12:55
-
12:25
-
12:05
-
11:50
-
11:40
-
11:22
-
11:14
-
11:10
-
10:50
-
10:35
-
10:18
-
09:56
-
09:34
-
09:25
-
09:00
-
08:52
-
08:50
-
08:39
-
08:37
-
08:14
-
07:39
-
06:40
-
06:28
-
06:14
-
06:09
-
06:04
-
05:57
-
05:42
-
05:41
-
05:37
-
05:28
-
04:59
-
04:57
-
04:41