Команды из Красноярска и Бобруйска сыграют в новом сезоне МХЛ

Состав Молодёжной хоккейной лиги пополнили две новые команды, сообщает официальный сайт МХЛ. В сезоне-2022/2023 в МХЛ будут выступать «Красноярские Рыси» (Красноярск) и «Динамо-Шинник» (Бобруйск, Беларусь).
«Красноярские Рыси» − молодёжная команда «Сокола» − будут играть в дивизионе «Серебряный» Восточной конференции. Команда была образована перед сезоном-2011/2012. На протяжении пяти лет выступала в первенстве МХЛ, с 2016 по 2018 год – в Национальной молодёжной хоккейной лиге. Начиная с сезона-2018/2019 «Рыси» играли в первенстве ВХЛ, дважды подряд завоевали Кубок Федерации.
«Для Красноярского края участие «Красноярских Рысей» в МХЛ – знаковое событие. Это выводит нашу молодёжную хоккейную команду на совершенно иной уровень. Конкуренция в МХЛ существенно выше, и это позволит расти нашим игрокам в высокой конкурентной среде. Проведение матчей Молодёжной хоккейной лиги по критериям и требованиям близко к регламентным нормам КХЛ, ведь МХЛ курируется непосредственно Континентальной хоккейной лигой. А это значит, что организация домашних матчей выйдет на иной уровень, и я не удивлюсь, если матчи МХЛ в Красноярске будут привлекать не меньше зрителей, чем матчи основной команды клуба, то есть «Сокола», в ВХЛ», – цитирует министра спорта Красноярского края Дениса Петровского официальный сайт МХЛ.
«Динамо-Шинник» был основан в 2010 году. На протяжении четырёх сезонов команда выступала в МХЛ, трижды выходила в плей-офф. Четыре раза принимала участие в розыгрыше Кубка мира среди молодёжных клубных команд, где три раза подряд занимала четвёртое место. В МХЛ «Динамо-Шинник» будет играть в дивизионе «Серебряный» Западной конференции.
«Мы рады, что на хоккейной карте МХЛ вновь появился белорусский клуб. В Беларуси созданы все условия для занятий хоккеем и развития этого вида спорта как на уровне клубных, так и сборных команд. Поэтому участие в Молодёжной хоккейной лиге для нас важный стратегический проект, который, мы уверены, даст возможность профессионального развития самым талантливым молодым игрокам Беларуси, позволит им расти через конкуренцию в сильной международной лиге», – цитирует председателя Федерации хоккея Беларуси Александра Богдановича официальный сайт МХЛ.
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