Мэр Калгари пришла на заседание в цветах «Эдмонтона», выполнив условие спора
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Мэр Калгари Джоти Гондек выполнила условие спора и пришла на заседание городского совета в цветах «Эдмонтон Ойлерз», сообщает «Канал НХЛ».
Спор был заключён между главами Калгари и Эдмонтона перед началом серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги между командами этих городов. Проигравшая сторона обязывалась провести следующее после серии заседание городского совета в джерси соперника-победителя.
Кроме того, в рамках спора администрация Калгари пожертвует деньги в детский фонд Эдмонтона по борьбе с раком.
Напомним, «Эдмонтон» выиграл серию с «Калгари Флэймз» со счётом 4-1. Команда вышла в финал Западной конференции на «Колорадо Эвеланш», которому проиграла всухую, в четырёх матчах — 0-4.
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