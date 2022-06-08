Мэр Калгари пришла на заседание в цветах «Эдмонтона», выполнив условие спора

Мэр Калгари Джоти Гондек выполнила условие спора и пришла на заседание городского совета в цветах «Эдмонтон Ойлерз», сообщает «Канал НХЛ».



Спор был заключён между главами Калгари и Эдмонтона перед началом серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги между командами этих городов. Проигравшая сторона обязывалась провести следующее после серии заседание городского совета в джерси соперника-победителя.



Кроме того, в рамках спора администрация Калгари пожертвует деньги в детский фонд Эдмонтона по борьбе с раком.

Напомним, «Эдмонтон» выиграл серию с «Калгари Флэймз» со счётом 4-1. Команда вышла в финал Западной конференции на «Колорадо Эвеланш», которому проиграла всухую, в четырёх матчах — 0-4.