«Это прекрасно в своей извращённости». Журналист НХЛ — об игре Драйзайтля с травмой

Журналист The Athletic Марк Лазерус поделился мнением о нападающем «Эдмонтон Ойлерз» Леоне Драйзайтле, игравшем четвёртый матч финальной серии Западной конференции плей-офф НХЛ с «Колорадо Эвеланш» с травмой.

«Когда Райан Ньюджент-Хопкинс вывел „Эдмонтон“ вперёд, по дороге к скамейке Драйзайтль улыбался. Но затем он присел, его лицо исказилось в гримасе, и на мгновение вы должны были задаться вопросом, не отвалилась ли наконец его лодыжка от ноги навсегда.



Тяжело было смотреть на Драйзайтля в четвертом матче финала Западной конференции. Но отвернуться было невозможно. Каждый шаг, каждый поворот казались мучительными. Он пролетал через среднюю зону, а затем осторожно уходил со льда. Он бежал в контратаки, а затем медленно возвращался к скамейке запасных. Это было похоже на ситуацию, если бы он получил небольшую передышку от боли после дозы адреналина, а затем всё это нахлынуло в момент, когда в матче появлялась остановка или кто-то забивал.



Драйзайтль отдал четыре основных голевых передач в матче. 32 очка в плей-офф. Его третья встреча с четырьмя передачами в плей-офф.



На одной ноге.



Это было мучительно. Это было волнующе. Это было мужественно. Это было безумие.



И что самое мучительное — этого было недостаточно. Одноногий героизм Драйзайтля теперь стал просто примечанием в ​​истории хоккея, небывалой результативностью в плей-офф, которая в конечном итоге оказалась тщетной. В жестокой игре для Драйзайтля и Коннора Макдэвида этот сезон просто становится ещё одним потерянным годом блестящего дуэта.



По всем разумным человеческим соображениям Драйзайтль не должен был играть. Но хоккей далеко не разумен, эти парни нечто большее, чем просто люди, и единственная мысль в их головах состоит в том, что они, возможно, никогда больше не подберутся так близко к Кубку Стэнли. Эй, боль мимолетна. Чемпионство — навсегда.



Это прекрасно в своей извращённости, но, конечно, и нецелесообразно. Хоккейная культура уважает такую ​​жестокость, что только побуждает игроков ещё сильнее сокращать срок своей карьеры, играя с серьёзными травмами. Патрис Бержерон сыграл в шестой встрече финала Кубка Стэнли 2013 года с проколотым лёгким, сломанным ребром и выбитым плечом. В той же серии Мариан Госса катался на полностью онемевшей ноге из-за серьёзной травмы спины. Хоккейный плей-офф — место не для рациональных и разумных людей.



В конце концов, «Эдмонтон» просто проиграл. Клуб вошёл в финальную четвёрку, но в конечном итоге они окажутся лишь одной из 30 команд, не дошедших до самой крупной стадии игры, и наверняка будут забыты историей. Никто не помнит команду, занявшую четвёртое место.



Но Драйзайтль — его мастерство, да, но ещё больше его воля — не скоро будут забыты. Выступление на века — одноногое наследие — останется», — приводит слова Лазеруса The Athletic.