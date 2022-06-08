ESPN: если в момент, когда Кучеров получит шайбу, арена начнёт рушиться, его это не смутит

Аналитик ESPN Рэй Ферраро, много лет выступавший в НХЛ, поделился мнением о российском нападающем «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никите Кучерове.
«Мне кажется, что, если в тот момент, когда Кучеров получит шайбу, арена начнёт рушиться, его и это не смутит. В игре Никиты никогда не увидишь, что он куда-то торопится. Кажется, что нет времени, нет свободных зон – а он остаётся с шайбой и — внезапно — находит свободного партнёра. Большинство хоккеистов этого не умеет. Иногда он выглядит каким-то отстранённым, но есть такое впечатление, что он сохраняет энергию и пытается найти место, в котором должен оказаться», — приводит слова Ферраро ESPN.
В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» завершился четвёртый матч финальной серии Восточной конференции плей-офф НХЛ, в котором «Тампа-Бэй» принимала «Рейнджерс». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 4:1. Таким образом, в серии ничья — 2-2. Кучеров забил гол.
- 8 июня 2022
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