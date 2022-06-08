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Главный тренер «Тампы» рассказал, чему научился у Никиты Кучерова

Главный тренер «Тампы» рассказал, чему научился у Никиты Кучерова
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Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер рассказал, чему научился у российского нападающего команды Никиты Кучерова.

«Я всё время говорю о том, что многому научился у Кучерова. Я часто смотрю одни и те же нарезки каких-то моментов, после чего думаю, что во всём разобрался. Затем я показываю это Никите, и он высказывает свою точку зрения. После этого я такой: «Боже, я просматривал эпизод 20 минут, но так не увидел этого», — приводит слова главного тренера «Тампы» The Athletic.

Напомним, 28-летний нападающий довёл свой бомбардирский счёт в карьере в плей-офф НХЛ до 148 (51+97) очков. Всего в Национальной хоккейной лиге на счету Кучерова теперь 617 (247+370) баллов за результативность в 563 матчах.

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