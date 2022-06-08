Bleacher Report: фанаты ждут большего от Панарина с его контрактом на $ 81,5 млн на 7 лет

Bleacher Report прокомментировал неудачную игру российского нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина в четвёртом матче серии плей-офф НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг».

«Хорошей в этом матче, пожалуй, не назовёшь игру ни одного хоккеиста «синерубашечников», но особенно досталось по итогам встречи Артемию Панарину. Да, он забил гол в большинстве в концовке третьего периода, но это уже было как мёртвому припарка.



Глядя на выступления Панарина в нынешней постсезонке, особенно в противостоянии с «Лайтнинг», болельщики ждут большего от игрока с контрактом на $ 81,5 млн за семь лет.



Панарин провел впечатляющий регулярный сезон, в котором забил 22 гола и отдал 74 голевые передачи в 75 встречах, но его выступление в плей-офф не оправдывает надежд болельщиков. В 18 встречах 30-летний крайний нападающий отметился шестью шайбами и 10 ассистами (включая два гола и три результативные передачи в противостоянии с «Лайтнинг»), но он слишком часто допускает обрезки и ненадежён в защите.



Тогда как продуктивностью в составе «Рейнджерс» отличаются игроки, от которых вряд ли можно было ожидать многого — такие, как Эндрю Копп и Фрэнк Ватрано, — если «синерубашечники» хотят пробиться в финал Кубка Стэнли, команде нужно, чтобы свою игру у них в составе всё же обрёл Панарин», — говорится в сообщении.