Bleacher Report: фанаты ждут большего от Панарина с его контрактом на $ 81,5 млн на 7 лет

Bleacher Report прокомментировал неудачную игру российского нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина в четвёртом матче серии плей-офф НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг».
«Хорошей в этом матче, пожалуй, не назовёшь игру ни одного хоккеиста «синерубашечников», но особенно досталось по итогам встречи Артемию Панарину. Да, он забил гол в большинстве в концовке третьего периода, но это уже было как мёртвому припарка.
Глядя на выступления Панарина в нынешней постсезонке, особенно в противостоянии с «Лайтнинг», болельщики ждут большего от игрока с контрактом на $ 81,5 млн за семь лет.
Панарин провел впечатляющий регулярный сезон, в котором забил 22 гола и отдал 74 голевые передачи в 75 встречах, но его выступление в плей-офф не оправдывает надежд болельщиков. В 18 встречах 30-летний крайний нападающий отметился шестью шайбами и 10 ассистами (включая два гола и три результативные передачи в противостоянии с «Лайтнинг»), но он слишком часто допускает обрезки и ненадежён в защите.
Тогда как продуктивностью в составе «Рейнджерс» отличаются игроки, от которых вряд ли можно было ожидать многого — такие, как Эндрю Копп и Фрэнк Ватрано, — если «синерубашечники» хотят пробиться в финал Кубка Стэнли, команде нужно, чтобы свою игру у них в составе всё же обрёл Панарин», — говорится в сообщении.
- 8 июня 2022
-
23:30
-
23:17
-
22:55
-
22:27
-
22:02
-
21:42
-
21:16
-
20:52
-
20:20
-
19:58
-
19:31
-
19:00
-
18:35
-
18:00
-
18:00
-
17:45
-
17:19
-
16:58
-
16:33
-
16:22
-
15:51
-
14:56
-
14:11
-
14:02
-
13:32
-
12:55
-
12:25
-
12:05
-
11:50
-
11:40
-
11:22
-
11:14
-
11:10
-
10:50
-
10:35