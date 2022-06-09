Станислав Гареев вернулся в «Автомобилист»
Поделиться
Екатеринбургский «Автомобилист» заключил новый контракт с 27-летним российским защитником Станиславом Гареевым. Соглашение с хоккеистом рассчитано на один год и носит двусторонний характер.
Гареев пополнил систему «Автомобилиста» в сентябре прошлого года. В сезоне-2021/2022 Гареев выступал как за главную команду «Автомобилиста» в КХЛ (провёл шесть матчей и набрал одно очко за результативную передачу), так и за «Горняк-УГМК» в ВХЛ, где сыграл 22 матча, забил один гол и отдал шесть результативных передач.
Концовку сезона хоккеист провёл в Финляндии, в клубе «Юкурит»: отыграл 14 матчей в регулярном чемпионате и набрал одно очко за передачу. Также на его счету семь встреч в плей-офф – тоже одна результативная передача.
Комментарии
- 9 июня 2022
-
10:31
-
10:21
-
09:25
-
09:03
-
08:51
-
08:43
-
08:42
-
08:00
- 8 июня 2022
-
23:55
-
23:30
-
23:17
-
22:55
-
22:27
-
22:02
-
21:42
-
21:16
-
20:52
-
20:20
-
19:58
-
19:31
-
19:00
-
18:35
-
18:00
-
18:00
-
17:45
-
17:19
-
16:58
-
16:33
-
16:22
-
15:51
-
14:56
-
14:11
-
14:02
-
13:32
-
12:55
Партнерский контент