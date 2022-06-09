Станислав Гареев вернулся в «Автомобилист»

Екатеринбургский «Автомобилист» заключил новый контракт с 27-летним российским защитником Станиславом Гареевым. Соглашение с хоккеистом рассчитано на один год и носит двусторонний характер.



Гареев пополнил систему «Автомобилиста» в сентябре прошлого года. В сезоне-2021/2022 Гареев выступал как за главную команду «Автомобилиста» в КХЛ (провёл шесть матчей и набрал одно очко за результативную передачу), так и за «Горняк-УГМК» в ВХЛ, где сыграл 22 матча, забил один гол и отдал шесть результативных передач.

Концовку сезона хоккеист провёл в Финляндии, в клубе «Юкурит»: отыграл 14 матчей в регулярном чемпионате и набрал одно очко за передачу. Также на его счету семь встреч в плей-офф – тоже одна результативная передача.