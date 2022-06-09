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Официально: Лямся возглавит молодёжную сборную Финляндии. Контракт подписан на два года

Официально: Лямся возглавит молодёжную сборную Финляндии. Контракт подписан на два года
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Финский специалист Томи Лямся возглавит молодёжную сборную Финляндии после молодёжного чемпионата мира – 2022, который пройдёт в августе. Специалист подписал двухлетний контракт с Финской федерацией хоккея. Соглашение действует до 2024 года. Об этом сообщает официальный сайт Международной федерации хоккея (ИИХФ).

На МЧМ-2022 Антти Пеннанен останется главным тренером молодёжной сборной Финляндии, а сразу после турнира покинет команду.

Напомним, последние пять сезонов Лямся работал в уфимском «Салавате Юлаеве», а в двух последних сезонах он возглавлял команду.

В прошедшем чемпионате КХЛ «Салават» под его руководством занял третье место в таблице Восточной конференции и вышел в плей-офф. В первом раунде Кубка Гагарина уфимцы переиграли «Сибирь» (4-1), а во втором уступили челябинскому «Трактору» в шести играх (2-4).

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