The Athletic назвал команды, которые могут подписать контракт с форвардом «Калгари» Годро

The Athletic представил список команд, в которые может перейти нападающий «Калгари Флэймз» Джонни Годро в случае, если решит покинуть канадский клуб.



Отмечается, что в качестве потенциальных команд для игрока рассматриваются «Филадельфия Флайерз», «Питтсбург Пингвинз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Нью-Йорк Айлендерс» и «Нэшвилл Предаторз».



Отметим, что 28-летний хоккеист этим летом становится неограниченно свободным агентом. Его шестилетнее соглашение с «Калгари» с кэпхитом $ 6,75 млн в год заканчивает своё действие.



В прошедшем регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги Годро провёл 82 матча, набрав 115 (40+75) очков при показателе полезности «+64». В плей-офф форвард принял участие в 12 встречах, заработав 14 (3+11) баллов при полезности «-3».