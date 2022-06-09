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The Athletic назвал команды, которые могут подписать контракт с форвардом «Калгари» Годро

The Athletic назвал команды, которые могут подписать контракт с форвардом «Калгари» Годро
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The Athletic представил список команд, в которые может перейти нападающий «Калгари Флэймз» Джонни Годро в случае, если решит покинуть канадский клуб.

Отмечается, что в качестве потенциальных команд для игрока рассматриваются «Филадельфия Флайерз», «Питтсбург Пингвинз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Нью-Йорк Айлендерс» и «Нэшвилл Предаторз».

Отметим, что 28-летний хоккеист этим летом становится неограниченно свободным агентом. Его шестилетнее соглашение с «Калгари» с кэпхитом $ 6,75 млн в год заканчивает своё действие.

В прошедшем регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги Годро провёл 82 матча, набрав 115 (40+75) очков при показателе полезности «+64». В плей-офф форвард принял участие в 12 встречах, заработав 14 (3+11) баллов при полезности «-3».

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