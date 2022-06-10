Победную шайбу Сергачёва в матче с «Рейнджерс» переписали на Палата

Гол 23-летнего российского защитника «Тампы-Бэй Лайтнинг» Михаила Сергачёва в концовке пятой игры финальной серии Восточной конференции плей-офф НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:1) переписали на его одноклубника – чешского нападающего Ондржея Палата. На счету россиянина теперь числится результативная передача.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Примечательно, что Палат вывел гостей вперёд лишь за 1 минуту 50 секунд до конца основного времени матча. В этом матче он забросил свою восьмую шайбу в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли. Таким образом, «Тампа» сумела перевернуть ход серии и выйти вперёд (3-2), уступая в ней со счётом 0-2.



Следующий матч пройдёт в ночь на воскресенье, 12 июня, на домашнем льду «Лайтнинг». Начало встречи – 3:00 мск.