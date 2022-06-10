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Два очка Сергачёва принесли «Тампе» победу над «Рейнджерс». «Лайтнинг» в шаге от финала КС

Два очка Сергачёва принесли «Тампе» победу над «Рейнджерс». «Лайтнинг» в шаге от финала КС
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В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся пятый матч финальной серии Восточной конференции плей-офф НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Тампу-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1, благодаря чему им удалось выйти вперёд в серии – 3-2.

В составе «Лайтнинг» дублем отметился российский защитник Михаил Сергачёв, ещё одну шайбу в пустые ворота забросил Брендон Хагель с передачи Никиты Кучерова. Автором единственного гола «Рейнджерс» стал защитник Райан Линдгрен.

Примечательно, что Сергачёв вывел гостей вперёд лишь за 1 минуту 50 секунд до конца основного времени матча. В этом матче он забросил свою первую и вторую шайбы в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли. «Тампа» сумела перевернуть ход серии и выйти вперёд (3-2), уступая в ней со счётом 0-2.

Отметим, что по окончании матча второй гол Михаила Сергачёва был переписан на его одноклубника — нападающего Ондржея Палата.

В этой встрече голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 24 броска из 25, а его соотечественник и визави из «Рейнджерс» Игорь Шестёркин – 24 из 26.

Следующий матч пройдёт в ночь на воскресенье, 12 июня, на домашнем льду «Лайтнинг». Начало встречи – 3:00 мск.

НХЛ - плей-офф. Финал - Восток. 5-й матч
10 июня 2022, пятница. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 3
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Линдгрен – 30:29 (5x5)   1:1 Сергачёв – 37:34 (5x5)   1:2 Палат (Сергачёв, Хедман) – 58:10 (5x5)   1:3 Хагель (Кучеров) – 59:01 (en)
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