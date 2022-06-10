Бросок Кучерова с сиреной по воротам «Рейнджерс» спровоцировал массовую потасовку. Видео

28-летний российский форвард «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров нанёс бросок по воротам «Нью-Йорк Рейнджерс» одновременно с сиреной об окончании пятой встречи серии финала Восточной конференции НХЛ (3:1, 3-2 в серии), чем спровоцировал массовую потасовку.

В этой стычке поучаствовали почти все полевые игроки, находящиеся на льду. В результате арбитры наказали 5-минутным штрафом по одному игроку каждой из команд – Стивена Стэмкоса у «Тампы» и Алекси Лафренье у «Рейнджерс», малый 2-минутный штраф получил и ещё один игрок «Лайтнинг» Эрик Чернак.

Видео доступно в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».

Следующий матч пройдёт в ночь на воскресенье, 12 июня, на домашнем льду «Лайтнинг» — на стадионе «Амали Арена». Начало встречи – 3:00 мск.