Палат забросил 11-ю победную шайбу в Кубке Стэнли. Больше только у Павелски и Малкина

31-летний чешский нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Ондржей Палат отметился очередной победной заброшенной шайбой, поразив ворота «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:1, 3-2 в серии) в пятом матче серии плей-офф НХЛ Восточной конференции.

Как отмечает пресс-служба НХЛ на официальном сайте лиги, для Палата это уже 11-я победная шайба в Кубке Стэнли в 131 матче. Среди действующих игроков больше только у двух хоккеистов – Джо Павелски (14 голов в 168 матчах) из «Даллас Старз» и Евгения Малкина (13 голов в 177 матчах) из «Питтсбург Пингвинз».

Оставшиеся русские в плей-офф НХЛ. Кто заберёт Кубок Стэнли?

Абсолютным рекордсменом Кубка Стэнли по этому показателю является Бретт Халл, у которого 24 победные шайбы в 202 встречах. Аналогичный показатель и у Уэйна Гретцки, однако он провёл 208 игр.