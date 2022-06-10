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Тренер «Рейнджерс»: мы должны победить в Тампе, чтобы получить шанс на седьмой матч

Тренер «Рейнджерс»: мы должны победить в Тампе, чтобы получить шанс на седьмой матч
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Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Жерар Галлан поделился мнением о пятом матче финальной серии Восточной конференции плей-офф НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (1:3, 2-3).

«Нам сейчас очень тяжело. Несомненно, нужно пережить тяжелую ночь. Но завтра мы сядем в самолет и будем готовы сыграть в Тампе. Это будет битва. У них хорошая команда, поэтому они и являются обладателями Кубка Стэнли. Мы должны отправиться в гости, сыграть в свою лучшую игру и победить, чтобы получить шанс на седьмой матч», – приводит слова Галлана официальный сайт НХЛ.

Счёт в серии между «Тампой» и «Рейнджерс» 3-2 в пользу «молний». Шестой матч серии состоится в воскресенье, 12 июня, в Тампе на стадионе «Амали-Арена». Начало — в 3:00 по московскому времени.

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