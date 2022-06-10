Герой «Тампы» мог закончить матч в больнице. Палат чудом спасся от «убийцы» из «Рейнджерс»

Защитник Джейкоб Труба – один из героев «Рейнджерс» в этом плей-офф. Он не так часто набирает очки, и показатель полезности у него довольно скромный, но он проводит на льду по 25 минут против лидеров соперников и делает их жизнь невыносимой. Настоящий «убийца» для соперников.

Это может подтвердить Сидни Кросби, чей «Питтсбург» владел внушительным преимуществом в серии и был в шаге от выхода во второй раунд, когда Труба взялся за дело. Его силовой на капитане «пингвинов» выключил того из игры и мгновенно перевернул ход противостояния с ног на голову.

Это может подтвердить и «Каролина», у которой после встречи с Трубой тоже осталось немало синяков. Максу Доми досталось в четвёртой игре – после хита Трубы и последовавшей за ней драки «Рейнджерс» открыли счёт. Для Сета Джарвиса сезон завершился в первом периоде седьмого матча – пока он пытался прийти в себя и доковылять до скамейки запасных, «ураганы» получили удаление за нарушение состава, «Рейнджерс» быстро его реализовали и в итоге вышли в финал Восточной конференции.

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В этом плей-офф у Трубы 70 хитов – больше только у Эвандера Кейна, но он вместе с «Эдмонтоном» уже отправился в отпуск. «То, что делает Труба – это вымирающий вид. Но я вам говорю, его партнёры это ценят. Этот парень знает, как хитовать, и он может менять ход матчей. Наверняка болельщики «Каролины» говорят, что Труба – самый грязный игрок на свете. Возможно, болельщики «Питтсбурга» тоже так говорят. Но болельщикам «Рейнджерс» это нравится. Такие хиты заряжают энергией трибуны и партнёров по команде», — поделился мнением с The Athletic бывший защитник и мастер силовых Дарюс Каспарайтис.

В пятом матче серии с «Тампой» Труба мог записать в свой актив ещё один ключевой эпизод. За шесть с половиной минут до конца третьего периода при счёте 1:1 защитник принялся за старое и пошёл вырубать Ондржея Палата, но просчитался. Точнее, чех практически чудом спасся от «убийцы» из «Рейнджерс», который снова выставил локоть и целился им в голову – на замедленном повторе это прекрасно видно. Однако Палат успел прочитать его действия и в последний момент увернулся от силового. Если бы он оказался не таким расторопным, то вполне мог закончить матч в больнице.



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За свои предыдущие деяния в этом плей-офф Труба никакого наказания не получил, сегодня попытка оказалась неудачной, а значит, наказывать тоже не за что. Зато «Рейнджерс», кажется, начинает настигать карма. Если в предыдущих сериях они перебарывали обстоятельства и вытаскивали себя за волосы из ямы («Питтсбург» прошли, уступая 1-3, с «Каролиной» горели 0-2), то теперь ровно то же самое, но уже против них, делает «Тампа».

Проиграв два первых матча, чемпионы выиграли три следующих. Сегодня им повезло не потерять одного из своих героев, который в итоге и принёс победу в матче. Палат – рекордсмен «Тампы» по победным голам в плей-офф, в этой серии он уже приносил «молниям» одну крайне важную победу, забив на последней минуте третьего матча.

Сегодня на его счету очередная победная шайба – меньше чем за две минуты до конца. Любопытно, что в этом эпизоде Труба мог стать спасителем, если бы перехватил передачу Никиты Кучерова и отодвинул игру из своей зоны. Но шайба отскочила к Стэмкосу, «Тампа» продолжила розыгрыш, и через пару секунд Палат подставил клюшку под бросок Михаила Сергачёва.

«Досадно. Была равная игра, которая могла повернуться и в ту, и в другую сторону. Думаю, от этого ещё больше обидно, потому что нас не вынесли вчистую. Надо побеждать в Тампе и возвращать серию сюда на седьмой матч. Теперь это – наша задача», — сказал Труба. Игрокам «Тампы» надо держать ухо востро и не опускать голову перед американским защитником.